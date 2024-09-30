Survivor aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi! İşte düğünden kareler...

Survivor All Star yarışmacılarından Mert Öcal (42) ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu ile evlendi. İkiliyi Survivor'da birlikte yarıştıkları arkadaşları yalnız bırakmadı.

Sude Burcu, "Çok heyecanlı, garip duygular. Bunca sevdiğimiz insanın bizim için burada olması heyecan verici. Uzun zamandır bugünü hayal ediyorduk." dedi.

Gelinliğiyle ilgili de konuşan Burcu, "Özel yaptırmadım. Sade bir şey tercih ettiğim için bulmam kolay oldu" açıklamasında bulundu.

"BALAYI PLANIMIZ YOK"

Mert Öcal, "Evlilik yıllarca kaçtım kaçtım kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz. Balayı planımız şu an yok." dedi.

Merve Aydın, Avatar Atakan, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Gökhan Keser, Atakan Işıktutan, düğüne gelen yarışmacılar arasındaydı.

Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Rapçi Canbay ile birlikte düğüne katıldı.