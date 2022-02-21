Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? Sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı'dan Atakan Işıktutan açıklaması

Survivor All Star'a yedeklerden katılan ve gönüllüler takımında yarışan Atakan Işıktutan'ın akıbeti belli oldu. Survivor'a geçtiğimiz günlerde parkurda düşen ve omuzundan sakatlanan Atakan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün ise Atakan için doktor raporunun beklendiğini söylemişti.

Survivor All Star'ın 20 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Atakan hakkında alınan kararı duyurdu.

"ATAKAN SURVIVOR'A DEVAM EDEMEYECEK"

Ilıcalı, "Atakan'ın omuzuyla ilgili sağlık ekibimiz detaylı incelemeler yaptı. Omuzun iyileşmesi değil, Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler araştırıldı. Atakan'ın sakatlığının bundan sonra yarışırsa büyük risk taşıyacağı belirlendi. Bundan dolayı Atakan Survivor All Star'a veda etti. Sevdiğimiz bir yarışmacı üzgünüz. Survivor bazen böyle erken vedalar yaşatıyor" ifadelerini kullandı.





