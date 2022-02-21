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  4. Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? Sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı'dan Atakan Işıktutan açıklaması

Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? Sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı'dan Atakan Işıktutan açıklaması

21.02.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 20 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Survivor'da oyun sırasında parkurda düşen ve omuzundan sakatlanan Atakan, doktor kararıyla yarışmadan diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada Atakan Işıktutan'ın sakatlığı nedeniyle Survivor All Star'a veda ettiğini söyledi.

Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? Sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı'dan Atakan Işıktutan açıklaması

Survivor All Star'a yedeklerden katılan ve gönüllüler takımında yarışan Atakan Işıktutan'ın akıbeti belli oldu. Survivor'a geçtiğimiz günlerde parkurda düşen ve omuzundan sakatlanan Atakan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

atakan survivor 2

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün ise Atakan için doktor raporunun beklendiğini söylemişti.

atakan

Survivor All Star'ın 20 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Atakan hakkında alınan kararı duyurdu.

"ATAKAN SURVIVOR'A DEVAM EDEMEYECEK"

Ilıcalı, "Atakan'ın omuzuyla ilgili sağlık ekibimiz detaylı incelemeler yaptı. Omuzun iyileşmesi değil, Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler araştırıldı. Atakan'ın sakatlığının bundan sonra yarışırsa büyük risk taşıyacağı belirlendi. Bundan dolayı Atakan Survivor All Star'a veda etti. Sevdiğimiz bir yarışmacı üzgünüz. Survivor bazen böyle erken vedalar yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

atakan survivor

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