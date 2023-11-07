Survivor Atakan Işıktutan ile büyük aşk yaşamıştı! İrem Derici yeni sevgilisiyle el ele poz verdi

Ünlü şarkıcı İrem Derici, 8 ay aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yoğun iş temposundan birbirlerine vakit ayıramadıklarını söyleyen Derici 'Korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük' açıklamasını yapmıştı.

Güçlü sesi ve dobra yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim Atakan Işıktutan'ın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Derici, son olarak geçirdiği birkaç güne ait kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Derici'nin paylaşımında en dikkat çeken kare ise yeni sevgilisiyle el ele verdiği poz oldu. Yönetmen Gökhan Fırat ile aşk yaşayan Derici'nin bu paylaşımını sevgilisi Fırat'ta kalp emojisiyle kendi hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" demişti.

Fırat ise Derici'ye "Söz seninim, gelirim en beterine" karşılığını vermiş şarkıcı da aşkını ilan ederek "4 mevsim sendeyiz sevgilim" cevabını vermişti.









