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Survivor Atakan Işıktutan ile büyük aşk yaşamıştı! İrem Derici yeni sevgilisiyle el ele poz verdi

07.11.2023 16:43 | Son Güncelleme:
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Bir dönem Survivor'da mücadele eden Atakan Işıktutan ile büyük aşk yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici yoğun iş temposundan dolayı ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda Işıktutan ile olan birlikteliğini sonlandıran Derici aradığı aşkı kısa sürede buldu. İrem Derici yeni sevgilisiyle el ele poz verdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, 8 ay aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yoğun iş temposundan birbirlerine vakit ayıramadıklarını söyleyen Derici 'Korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük' açıklamasını yapmıştı.

Güçlü sesi ve dobra yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim Atakan Işıktutan'ın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Derici, son olarak geçirdiği birkaç güne ait kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

iremmm

Derici'nin paylaşımında en dikkat çeken kare ise yeni sevgilisiyle el ele verdiği poz oldu. Yönetmen Gökhan Fırat ile aşk yaşayan Derici'nin bu paylaşımını sevgilisi Fırat'ta kalp emojisiyle kendi hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İrem Derici paylaşım

Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" demişti.

İrem Derici 2

Fırat ise Derici'ye "Söz seninim, gelirim en beterine" karşılığını vermiş şarkıcı da aşkını ilan ederek "4 mevsim sendeyiz sevgilim" cevabını vermişti.

irem derici

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