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Survivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz!

30.05.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Atakan ile Anıl Berk Baki arasında ipler gerildi. Konseyde, arkadaşlarının hatırlattığını belirtip Avatar Atakan'ın bir şey söylediğini ifade eden Anıl Berk Baki ortamın bir anda gerilmesine neden oldu. Atakan'ın "Tavır değiştireceksen sen bilirsin demiştim" sözü üzerine, Anıl Berk Baki onu bu kadar mı diye sorgulayınca Atakan sert konuştu. İşte detaylar...

Survivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz!

Survivor Atakan ile Anıl Berk Baki arasında gerilim konseye damga vurdu. Donulmazlık oyunu sırasında yaşanan rekabet kadar, yarışmacıların tartışmaları ve dönen kulislerle de adından söz ettiren yarışmada ipler iyice gerildi.

Anıl Berk Baki konseyde, Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Survivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz!

SURVIVOR ANIL HESAP SORAR ŞEKİLDE KONUŞUNCA ORTAM GERİLDİ

Anıl Berk Baki'nin bu açıklaması konseyde gergin anların yaşanmasına neden oldu. Arkadaşlarının hatırlatmada bulunduğunu ifade eden Anıl Berk Baki, Atakan'ın bir şey söylediğini vurgulayınca gerilim had safhaya ulaştı.

Survivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz!

KONSEYDE GERGİN ANLAR

Survivor Atakan, Anıl Berk Baki'nin bu sözleri sonrası "Tavır değiştireceksen sen bilirsin demiştim" diye konuştuğunu ifade edince, genç yarışmacı "Bu kadar mı?" diye hesap sorar şekilde onu sorguladı.

Survivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz!

SURVİVOR ATAKAN'DAN SERT SÖZLER

Çağan Atakan Arslan bunun üzerine sert çıktı:

"Oğlum bir arkadaşımız da cesaretli bir şekilde bana 'sen şunu söylemiştin bana' desin. Ben de şunu söyledim derim"

Survivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz!

TARTIŞMA KONSEY SONRASINDA DA DEVAM ETTİ

Anıl Berk Baki Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde arkadaşlarına hesap sordu.

Survivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz!

"HERKES ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

Anıl Berk Baki, yarışmacı arkadaşlarına "Konseyde soruyorum herkes üç maymunu oynuyor." dedi.

Survivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz!

"BİZ SENİ ATAKAN'A KARŞI KIŞKIRTMIŞIZ GİBİ KONUŞUYORSUN!"

Survivor All Star'ın 119. bölüm fragmanında Adem'in Anıl'a çıkıştığı görüldü.

Adem tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Öyle bir konuşuyorsun ki sanki biz seni Atakan'a karşı kışkırtmışız gibi bir ortam oluşturuyorsun. O da kalkıyor oradan, 'Birisi çıksın, cesaret etsin, konuşsun' falan diyor"

Survivor Atakan sinirlendi! Survivor All Star'da dedikodu kazanı kaynıyor! Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz!

"MERMİYİ EVDE UNUTMUŞ KONSEYE GELMİŞ"

Batuhan bunun üzerine "Mermiyi evde unutmuş konseye gelmiş. Sıkıyor. Yani kuru sıkı da yok! Yetersiz bakiye" diyerek Anılö Berk Baki'yi espri malzemesi yaptı.

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu.

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survivor
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