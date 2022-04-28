Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dar elbisesiyle paylaşım yaptı! Karın kasları dikkat çekti

Avatar Atakan ve Serap Korkmaz 2017 yılında hayatını birleştirdi. Serap Kokmaz, şimdilerde Survivor All Star 2022 programında yarışan eşi Avatar Atakan kadar popüler hale geldi. Instagram'da sık sık paylaşım yapan Korkmaz'ın pozları dikkat çekiyor.
Paylaşımlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden biri olan Serap Korkmaz, dar elbisesiyle poz verdi.
Göbek dekolteli pozunda Korkmaz, düzgün fiziği ile dikkat çekti.
33 yaşındaki Korkmaz, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.
Serap Korkmaz pozlarının yanı sıra tarzıyla da adından söz ettiriyor.
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