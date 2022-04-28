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  4. Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dar elbisesiyle paylaşım yaptı! Karın kasları dikkat çekti

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dar elbisesiyle paylaşım yaptı! Karın kasları dikkat çekti

28.04.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz son zamanların popüler isimlerinden biri haline geldi. Bir çocuk annesi Serap Korkmaz, fiziğiyle görenleri büyüledi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dar elbisesiyle paylaşım yaptı! Karın kasları dikkat çekti

Avatar Atakan ve Serap Korkmaz 2017 yılında hayatını birleştirdi. Serap Kokmaz, şimdilerde Survivor All Star 2022 programında yarışan eşi Avatar Atakan kadar popüler hale geldi. Instagram'da sık sık paylaşım yapan Korkmaz'ın pozları dikkat çekiyor.

SERAP KORKMAZ DAR ELBİSESİYLE PAYLAŞIM YAPTI

Paylaşımlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden biri olan Serap Korkmaz, dar elbisesiyle poz verdi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dar elbisesiyle paylaşım yaptı! Karın kasları dikkat çekti

Göbek dekolteli pozunda Korkmaz, düzgün fiziği ile dikkat çekti.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dar elbisesiyle paylaşım yaptı! Karın kasları dikkat çekti

33 yaşındaki Korkmaz, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dar elbisesiyle paylaşım yaptı! Karın kasları dikkat çekti

Serap Korkmaz pozlarının yanı sıra tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dar elbisesiyle paylaşım yaptı! Karın kasları dikkat çekti

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dar elbisesiyle paylaşım yaptı! Karın kasları dikkat çekti

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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