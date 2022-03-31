Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'ın Instagram'da 523 bin takipçisi bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozlarıyla oldukça konuşulan Serap Korkmaz'dan bu sefer göğüs dekolteli poz geldi.

SERAP KORKMAZ GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Tarzıyla dikkat çeken Serap Korkmaz bu sefer dekolteli pozunu paylaştı.



Göğüs dekolteli mini elbisesine çok sayıda beğeni ve yorum geldi.



Kullanıcılar, "Atakan ağabeyimiz görmesin", "Bu fotoğrafı Atakan ağabeye ödül olarak verseler bir daha oyun kaybetmezdi" tarzında yorumlar yaptı.



Serap Korkmaz ve Atakan Arslan'ın 'Aslan' adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

2017 yılında dünya evine giren ikili sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.



33 yaşındaki Serap Korkmaz lisenin ardından İtalya'ya gitti. Burada iç mimarlık döneminde kendisini geliştirdi ve birçok ünlü mimarlık firmalarında çalıştı.



