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Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"

31.03.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de Ünlüler takımında yarışan Avatar Atakan'ın eşi olan Serap Korkmaz Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Dekolteli pozunu paylaşan Korkmaz'a çok sayıda yorum geldi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'ın Instagram'da 523 bin takipçisi bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozlarıyla oldukça konuşulan Serap Korkmaz'dan bu sefer göğüs dekolteli poz geldi.

SERAP KORKMAZ GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Tarzıyla dikkat çeken Serap Korkmaz bu sefer dekolteli pozunu paylaştı.
Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli mini elbisesine çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi!

Kullanıcılar, "Atakan ağabeyimiz görmesin", "Bu fotoğrafı Atakan ağabeye ödül olarak verseler bir daha oyun kaybetmezdi" tarzında yorumlar yaptı.
Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi!

Serap Korkmaz ve Atakan Arslan'ın 'Aslan' adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi!

2017 yılında dünya evine giren ikili sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.
Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi!

33 yaşındaki Serap Korkmaz lisenin ardından İtalya'ya gitti. Burada iç mimarlık döneminde kendisini geliştirdi ve birçok ünlü mimarlık firmalarında çalıştı.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekoltesiyle büyüledi!


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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