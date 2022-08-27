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  4. Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

27.08.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asıl ününü Survivor programıyla elde eden sporcu Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Serap Korkmaz, tatilden pozlarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor All Star 2022 sezonu boyunca eşine desteğiyle gündemde olan Serap Korkmaz, şimdilerde pozlarıyla ön plana çıkıyor. İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Korkmaz, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz son zamanlarda hem güzelliği hem de tarzıyla ön plana çıkan isimlerden biri.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Sosyal medyayı sık sık kullanan Korkmaz, deniz kenarından pozunu paylaştı.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Mini elbisesiyle göz kamaştıran Korkmaz'a, "Çok zarif", "Harikasın" gibi yorumlar geldi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Serap Korkmaz ve Avatar Atakan, sosyal medya hesaplarından birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Yaklaşık beş yıldır evli olan ikili, mutlu karelerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Çağan Atakan Arslan serap korkmaz sosyal medya
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