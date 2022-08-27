Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz deniz kenarından mini elbisesiyle poz verdi!

Survivor All Star 2022 sezonu boyunca eşine desteğiyle gündemde olan Serap Korkmaz, şimdilerde pozlarıyla ön plana çıkıyor. İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Korkmaz, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz son zamanlarda hem güzelliği hem de tarzıyla ön plana çıkan isimlerden biri.

Sosyal medyayı sık sık kullanan Korkmaz, deniz kenarından pozunu paylaştı.

Mini elbisesiyle göz kamaştıran Korkmaz'a, "Çok zarif", "Harikasın" gibi yorumlar geldi.

Serap Korkmaz ve Avatar Atakan, sosyal medya hesaplarından birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor.

Yaklaşık beş yıldır evli olan ikili, mutlu karelerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.





