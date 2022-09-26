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Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!

26.09.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporcu Avatar Atakan Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Programda performansı ve ada ilişkileriyle dikkat çeken isimlerin başında gelen Avatar Atakan, programın ardından da özel hayatıyla sık sık anılıyor.

Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!

Kick boks dövüşçüsü Avatar Atakan Survivor'a , 2019, 2019 ve 2022 sezonları olmak üzere üç defa katıldı. Bu program ile tanınan sporcu, 2017'de Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağını duyuran Avatar Atakan, son olarak aşk pozuyla gündeme geldi.

AVATAR ATAKAN VE SERAP KORKMAZ'DAN AŞK POZU!

Yaklaşık beş yıldır evli olan Avatar Atakan ve Serap Korkmaz çifti sosyal medyada oldukça aktif.

Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!

İkilinin Leon Aslan Arslan adında 4 yaşında oğlu bulunuyor.

Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!

Geçtiğimiz günlerde, ikinci defa anne-baba olacaklarını açıklamışlardı.

Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!

Yeni bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu sosyal medyadan duyurmuşlardı.

Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!

Son zamanların göz önünde çifti olan Avatar Atakan ve Serap Korkmaz, bu defa aşk pozuyla dikkat çekti.

Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!

İkilinin birbirine bakarken verdikleri poz sosyal medyada beğeni topladı.

Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!

Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!

Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!


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