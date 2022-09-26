Survivor Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'dan aşk pozu!

Kick boks dövüşçüsü Avatar Atakan Survivor'a , 2019, 2019 ve 2022 sezonları olmak üzere üç defa katıldı. Bu program ile tanınan sporcu, 2017'de Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağını duyuran Avatar Atakan, son olarak aşk pozuyla gündeme geldi.

AVATAR ATAKAN VE SERAP KORKMAZ'DAN AŞK POZU!

Yaklaşık beş yıldır evli olan Avatar Atakan ve Serap Korkmaz çifti sosyal medyada oldukça aktif.

İkilinin Leon Aslan Arslan adında 4 yaşında oğlu bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde, ikinci defa anne-baba olacaklarını açıklamışlardı.

Yeni bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu sosyal medyadan duyurmuşlardı.

Son zamanların göz önünde çifti olan Avatar Atakan ve Serap Korkmaz, bu defa aşk pozuyla dikkat çekti.

İkilinin birbirine bakarken verdikleri poz sosyal medyada beğeni topladı.



