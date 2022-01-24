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Survivor Aycan, Adem ve Sema neden yok? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2022 Aycan elendi mi, sakatlandı mı?

24.01.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da Aycan, Adem ve Sema'nın olmaması dikkat çekti. Survivor All Star'ın son bölümünde Adem, Sema ve Aycan'ı kadroda göremeyen izleyiciler elenip elenmediklerini merak ediyor. Ayrıca sakatlanma yaşayıp yaşamadıkları da sorgulanıyor. Gelişme sonrası Acun Ilıcalı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki Survivor Aycan, Adem ve Sema neden yok? Survivor 2022'de yarışan Aycan elendi mi, sakatlandı mı? İşte Ilıcalı'nın açıklaması...

Survivor Aycan, Adem ve Sema neden yok? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2022 Aycan elendi mi, sakatlandı mı?

Survivor All Star'ın yeni bölümünde yarışmaya 4 yeni isim dahil oldu. Ancak bunun yanında Sema, Adem ve Aycan'ın olmaması izleyicileri meraklandırdı. Yeni bölümde yer almayan isimlerin elenip elenmediği araştırma konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR AYCAN, ADEM VE SEMA NEDEN YOK?

Önceki gün Aycan, Sema ve Adem'in durumu hakkına konuşan Acun Ilıcalı, ada konseyinde açıklamada bulundu. Ilıcalı; son bölümde Adem, Sema ve Aycan'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer almadığını belirtti.

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Ayrıca izleyiciler tarafından Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandıkları iddia edildi. 3 yarışmacının 7 günlük karantinaya alındığı da söylentiler arasında bulunuyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

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Geçtiğimiz bölümlerde Nisa Bölükbaşı da koronavirüs vakası atlatmış ve bu süreçte yeni bölümlerde yer alamamıştı. Nisa, sonradan yedeklerden kadroya dahil olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç TV8 survivor Acun Ilıcalı
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