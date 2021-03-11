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Survivor Aycan'dan sonra Mert Öcal'dan da açıklama geldi! İç çamaşırı yerine...

11.03.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Survivor Aycan'dan sonra Mert Öcal'dan da açıklama geldi! İç çamaşırı yerine...

Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinden olan Mert Öcal Aycan Yanaç'tan sonra Semih Öztürk'ün kanalına konuk oldu. Survivor Mert açıklamalarıyla dikkat çekti.

Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden Mert Öcal Semih Öztürk'ün YouTube programında televizyona yansımayan bazı durumları anlattı.

Eski yarışmacılar Aycan Yanaç regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar pek çok açıklama yapmıştı. Bu açıklamaların ardından benzer sorular Mert Öcal'a da soruldu. Survivor Mert de açık açık sorulara yanıt verdi.

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Survivor Mert iç çamaşırı var mı sorusuna şu yanıtı verdi: "İç çamaşırı ben yanımda götürmüştüm şortun içine ama sporsorumuz spor taytları veriyordu onlardan giyiyorduk" dedi.

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NAMAZ KILANLARI AÇIKLADI

Mert Öcal çok merak edilen "Adada namaz kılan var mıydı" sorusuna ise "Ben görmedim ama Uğur Pektaş'ın kıldığını söylüyorlardı bir de Şaziye de kılıyormuş ama emin değilim" dedi.

Ekran Alıntısı

Mert Öcal tuvalet ihtiyacını da adada gördüklerini ve tuvalet olmadığını söylerken "Neticede toplu s.çmıyoruz kimse kimseyi görmüyor" diyerek şaşırttı.


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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor Mert Öcal Semih Öztürk
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