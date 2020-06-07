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  4. Survivor Aycan ve Acun Ilıcalı canlı yayında buluştu! Survivor Aycan Yanaç'tan şampiyonluk açıklaması

Survivor Aycan ve Acun Ilıcalı canlı yayında buluştu! Survivor Aycan Yanaç'tan şampiyonluk açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 21:09 | Son Güncelleme

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen Aycan Yanaç ile Instagram'dan ortak canlı yayın yaptı. Survivor Aycan, Ilıcalı'nın sorularını yanıtladı. "Kadınlar Survivor'da daha fazla zorlanıyor. Duygusal ve hijyenik olarak erkeklere göre işimiz çok daha zor" diyen Aycan, kimi şampiyon olarak görmek istediğini de açıkladı.

Survivor Aycan ve Acun Ilıcalı canlı yayında buluştu! Survivor Aycan Yanaç'tan şampiyonluk açıklaması

Survivor 2020'ye son veda eden isim olan Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla Türkiye'ye döndü. Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'la birlikte Instagram'dan ortak canlı yayın yaptı. Acun, Aycan'ın elenmesinin kendisini üzdüğünü belirterek, "O kadar güzel ve stabil bir istikrar sağlamıştın. 1-2 haftalık kötü gidişatın ardında ani gidişin beni üzdü. Kadınlarda daha fazla etki yaratıyor galiba" dedi.

"KADINLARIN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM AMA GÖNLÜMDEN GEÇEN İSİM..."

Acun Ilıcalı, Survivor'da iletişim ödülünde arkadaşından aldığı haber sonrası morali bozulan Aycan'a "Moralin nasıl" diye sordu. Aycan neşeli bir şekilde, "Sorunları çözdüm sorunum kalmadı ve mutluyum" yanıtını verdi.

Survivor Aycan, 2020'de kadınların ada şartlarına zorlandığını söyledi. Nisa, Evrim ve Elif'ten birinin şampiyon olmasını istediğini söyleyen Aycan "Survivor aslında erkek işidir. Kadınlar daha fazla zorlanıyor. Zor bir yarışma kadınlar için daha zor hem duygusal ve hijyenik olarak. Erkekler daha rahat yapabilir Survivor'ı. İşte bu yüzden Survivor'da bu sene bir kadın şampiyonun çıkmasını çok isterim. Ben olamadım ama oradan bir kadının şampiyon olmasını çok isterim. Ancak gönlünden geçen Sercan Yıldırım" dedi.

"SEYİRCİLER GÖNÜLLÜLERE DAHA ÇOK DESTEK VERDİ"

Survivor'da daha fazla kalmayı istediğini söyleyen Aycan, "Keşke şansım olsaydı daha kalmak isterdim. Buraya kadar gelebildiğim için çok mutluyum. Ben o dönemi atlatmıştım ama sayı almakta problemim vardı ama olmadı buraya kadardı" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın "Sizin takım neden oylamada kaybediyordu" sorusuna Aycan, "Nedenini bilmiyorum ama baştan biz çok kazandığımız için seyircilerimiz daha çok gönüllülere destek verdi ya da biz çok beceriksiz olduğumuz için" şeklinde yanıt verdi.


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