Survivor Aycan ve Acun Ilıcalı canlı yayında buluştu! Survivor Aycan Yanaç'tan şampiyonluk açıklaması

Survivor 2020'ye son veda eden isim olan Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla Türkiye'ye döndü. Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'la birlikte Instagram'dan ortak canlı yayın yaptı. Acun, Aycan'ın elenmesinin kendisini üzdüğünü belirterek, "O kadar güzel ve stabil bir istikrar sağlamıştın. 1-2 haftalık kötü gidişatın ardında ani gidişin beni üzdü. Kadınlarda daha fazla etki yaratıyor galiba" dedi.

"KADINLARIN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM AMA GÖNLÜMDEN GEÇEN İSİM..."

Acun Ilıcalı, Survivor'da iletişim ödülünde arkadaşından aldığı haber sonrası morali bozulan Aycan'a "Moralin nasıl" diye sordu. Aycan neşeli bir şekilde, "Sorunları çözdüm sorunum kalmadı ve mutluyum" yanıtını verdi.

Survivor Aycan, 2020'de kadınların ada şartlarına zorlandığını söyledi. Nisa, Evrim ve Elif'ten birinin şampiyon olmasını istediğini söyleyen Aycan "Survivor aslında erkek işidir. Kadınlar daha fazla zorlanıyor. Zor bir yarışma kadınlar için daha zor hem duygusal ve hijyenik olarak. Erkekler daha rahat yapabilir Survivor'ı. İşte bu yüzden Survivor'da bu sene bir kadın şampiyonun çıkmasını çok isterim. Ben olamadım ama oradan bir kadının şampiyon olmasını çok isterim. Ancak gönlünden geçen Sercan Yıldırım" dedi.