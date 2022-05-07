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Survivor Aycan Yanaç'ın göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Beyazlar içinde paylaştı: "Beyaz giyme toz olur"

07.05.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan futbolcu Aycan Yanaç, bu sene Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele ederken yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Yanaç, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü isim son olarak göğüs dekolteli pozuyla gündem oldu.

Survivor Aycan Yanaç'ın göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Beyazlar içinde paylaştı: "Beyaz giyme toz olur"

2022 senesinde yayınlanan Survivor'dan rahatsızlığı sebebiyle ayrılan ünlü futbolcu Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde estetik öncesi haliyle konuşulmuştu. Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen bir aileden dünyaya gelen Yanaç'tan bu kez dekolteli bir paylaşım geldi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

2020 yılında Survivor'a dahil olan isim, sonrasında 2022 yılında düzenlenen Survivor All Star'a da katılmıştı. Yanaç yarışma esnasında koronavirüse yakalanmış ve bu süreçte gündemden düşmemişti.

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Ardından yarışmaya rahatsızlığı sebebiyle mola veren sporcu, 2 Şubat 2022 tarihinde yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmak durumunda kalmıştı.

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Ünlü isim son günlerde yüzündeki değişiklik ve estetik uygulamalarla gündeme gelmişti. Yanaç bu kez göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

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"BEYAZ GİYME TOZ OLUR"

"Beyaz giyme toz olur" notuyla beyazlar içindeki halini paylaşan genç sporcuya takipçilerinden yorum yağdı.

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"SANA BİR NAZAR DUASI OKUMAM LAZIM"

Yanaç'ın paylaşımına bazı takipçilerden ise "Siyah giyme söz olur", "Gülüşüne kurban olurum" ,"Sana bir nazar duası okumam lazım acilen" gibi yorumlar geldi.

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İşte Aycan Yanaç'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
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