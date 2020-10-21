Survivor Aycan Yanaç’ın rahatsızlığı sevenlerini korkuttu!

Almanya’da top koşturduğu sırada kariyerine ara vererek Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmayı seçen Aycan Yanaç, programın piskolojik ve fiziksel yorgunluğunu üzerinden atmayı başardı. Yaz aylarında bol bol tatil yapmayı seçen ünlü isim sahalara geri döndü. Gaziantep’in ALG SK takımında forma giyen Aycan Yanaç küçük bir rahatsızlık geçirdiğini duyurdu. Güzel yarışmacı sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi.

‘SAHALARA GERİ DÖNECEĞİM’

Rahatsızlığı nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağını ifade eden Yanaç, sağlığının iyi olduğunu da söyledi. Yanaç gönderisine, “Küçük bir rahatsızlık geçirdim ama şuan gayet iyiyim, birkaç gün daha dinlendikten sonra sahalara geri döneceğim. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız” notunu ekledi.

Sevilen ismin gönderisine ‘geçmiş olsun’ yorumları yağdı.



