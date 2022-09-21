Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı! "Estetiği fazla kaçırmışsın"

Survivor ile tanınan Aycan Yanaç, bazı sağlık problemleri nedeniyle Survivor All Star 2022'ye erken veda etmek zorunda kalmıştı. Son zamanlarda güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine toplayan Yanaç, sosyal medya pozlarıyla da ön plana çıkıyor.

SON POZU OLAY OLDU

Aycan Yanaç son zamanlarda popülerliğini koruyor.

Renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken Yanaç son pozuyla olay oldu.

Göğüs dekolteli poz veren Yanaç kısa sürede güzelliğiyle çok sayıda beğeni aldı.

O poza takipçileri, "Harikasın pamuk prenses", "Estetiği fazla kaçırmışsın" gibi yorumlar yaptı.

İşte Yanaç'ın sosyal medya pozlarının bazıları...





