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Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı! "Estetiği fazla kaçırmışsın"

21.09.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarında yer alan Aycan Yanaç, sosyal medya pozlarıyla göz önünde olan isimlerden biri oldu. Survivor 2020 döneminde Instagram takipçisi en çok yükselen yarışmacılardan biri olan Yanaç, şimdilerde pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı! "Estetiği fazla kaçırmışsın"

Survivor ile tanınan Aycan Yanaç, bazı sağlık problemleri nedeniyle Survivor All Star 2022'ye erken veda etmek zorunda kalmıştı. Son zamanlarda güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine toplayan Yanaç, sosyal medya pozlarıyla da ön plana çıkıyor.

SON POZU OLAY OLDU

Aycan Yanaç son zamanlarda popülerliğini koruyor.

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı!

Renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken Yanaç son pozuyla olay oldu.

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı!

Göğüs dekolteli poz veren Yanaç kısa sürede güzelliğiyle çok sayıda beğeni aldı.

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı!

O poza takipçileri, "Harikasın pamuk prenses", "Estetiği fazla kaçırmışsın" gibi yorumlar yaptı.

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı!

İşte Yanaç'ın sosyal medya pozlarının bazıları...

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı!

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı!

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı!

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı!

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı!

Survivor Aycan Yanaç son pozuyla olay yarattı!

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
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