Survivor Ayşe Yüksel ile ilgili açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, yarışmacının ünlüler takımına dahil olacağını duyurdu. Ayşe Yüksel daha önce de Survivor'da yarışmış ve yarı finale kadar yükselmişti. Bu kapsamda Survivor Ayşe kimdir? Survivor 2022 yeni yarışmacısı Ayşe Yüksel nereli ve kaç yaşında? Hangi yıl yarıştı? İnstagram hesabı nedir? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Survivor 2022'nin yeni yarışmacısı Ayşe Yüksel'in biyografisi ve ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Survivor Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendi.

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

22 yaşında olan Ayşe Yüksel, Düzcelidir. Yarışmacının boyu 1.64'tür. Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir.

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL HANGİ YIL YARIŞTI?

Survivor Ayşe, yarışmanın 2021 yılında yayınlanan sezonda Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte yarışmada kalan son kadın yarışmacı olmuştur. Ayşe Yüksel yarı finale kadar çıkmayı başarmış fakat elenmiştir.

AYŞE YÜKSEL İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Ayşe Yüksel'in İnstagram hesabı @ayseyukselofficiall'dir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yüksel'in 320 bin takipçisi bulunmaktadır.

