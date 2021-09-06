Survivor Ayşe Yüksel'in son paylaşımına beğeni yağdı! Fikret Kızılok'un "Gönül" şarkısı ile mest etti

Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan, performansı ve adadaki iletişimiyle adından sıkça söz ettiren Ayşe Yüksel, programın sonrasında da yaptıklarıyla gündeme geliyor. Yüksel, seslendirdiği Fikret Kızılok'un "Gönül" şarkısını "ayseyukselofficiall" Instagram hesabından paylaştı. Ayşe Yüksel'in o gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

23 Mayıs 2000 tarihinde doğumlu Ayşe Yüksel 21 yaşındadır. Düzce Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel, 2021'de katıldığı Survivor yarışma programı ile adını duyurdu. Spor ile yakından ilgilenen Yüksel, çocukluğundan beri birçok farklı branş ile ilgilendi.

Yüksel masa tenisi, halter, voleybol, mahalli lig, tenis antrenörlüğü, basketbol branşlarıyla ilgilendi.

İşte Ayşe Yüksel'in Fikret Kızılok'tan "Gönül" şarkısını seslendirdiği anlar:



