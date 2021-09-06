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Survivor Ayşe Yüksel'in son paylaşımına beğeni yağdı! Fikret Kızılok'un "Gönül" şarkısı ile mest etti

06.09.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Ayşe Yüksel, program sonrasında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Ayşe Yüksel zaman zaman şarkı söylediği anları Instagram üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Son gönderisinde Fikret Kızılok'un "Gönül" şarkısını seslendiren Ayşe Yüksel, yeteneğini gözler önüne serdi.

Survivor Ayşe Yüksel'in son paylaşımına beğeni yağdı! Fikret Kızılok'un "Gönül" şarkısı ile mest etti

Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan, performansı ve adadaki iletişimiyle adından sıkça söz ettiren Ayşe Yüksel, programın sonrasında da yaptıklarıyla gündeme geliyor. Yüksel, seslendirdiği Fikret Kızılok'un "Gönül" şarkısını "ayseyukselofficiall" Instagram hesabından paylaştı. Ayşe Yüksel'in o gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

23 Mayıs 2000 tarihinde doğumlu Ayşe Yüksel 21 yaşındadır. Düzce Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel, 2021'de katıldığı Survivor yarışma programı ile adını duyurdu. Spor ile yakından ilgilenen Yüksel, çocukluğundan beri birçok farklı branş ile ilgilendi.

Yüksel masa tenisi, halter, voleybol, mahalli lig, tenis antrenörlüğü, basketbol branşlarıyla ilgilendi.

İşte Ayşe Yüksel'in Fikret Kızılok'tan "Gönül" şarkısını seslendirdiği anlar:


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Anahtar Kelimeler:
survivor Ayşe Yüksel
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