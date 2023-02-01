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Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Surivor 2023 Aziz Ozan Dilber'in hayatı ve mesleği

01.02.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Aziz'in yaşı, mesleği ve nereli olduğu gibi detaylar seyircilerin merak konusu oldu. Survivor 2023'ün gönüllüler kadrosunda bulunan Aziz Ozan Dilber, yarışmacı arkadaşlarıyla anlaşamamasıyla gündeme geliyor. Daha önce Yemekteyiz programına da katılan Surivor Aziz'in hayatı hakkında merak edilenler sorgulanmaya başladı. Peki, Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Surivor 2023 Aziz Ozan Dilber'in hayatı ve mesleği

Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Surivor 2023 Aziz Ozan Dilber'in hayatı ve mesleği

Survivor 2023 gönülüler kadrosuna yer alan Aziz'in takım arkadaşlarıyla aralarındaki gerilim durmak bilmedi. Aziz Ozan Dilber, daha öncesinde katıldığı Yemekteyiz yarışmasıyla hafızalara kazınmıştı. Aziz Ozan Dilber'in mesleği avukatlıktır. İşte Survivor Aziz hakkında merak edilen sorularım yanıtları...

SURVIVOR AZİZ OZAN DİLBER KİMDİR?

Survivor Aziz, daha önce katıldığı Yemekteyiz programıyla adını duyurmuştur. Tanıtım videolarında kullandığı iddialı sözlerle adından sıkça bahsettiren isim avukattır.

aziz ozan dilber

Lise eğitiminin ardından 2017 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aziz Ozan Dilber, avukatlık mesleğinin yanı sıra dergi yazarlığı da yapmaktadır.

surivor aziz ozan dilber

İnstagram hesabını aktif olarak kullanan yarışmacının iki bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Instagram’ı ise “ azizozandilber” adıyla kullanmaktadır.

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