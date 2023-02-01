Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Surivor 2023 Aziz Ozan Dilber'in hayatı ve mesleği

Survivor 2023 gönülüler kadrosuna yer alan Aziz'in takım arkadaşlarıyla aralarındaki gerilim durmak bilmedi. Aziz Ozan Dilber, daha öncesinde katıldığı Yemekteyiz yarışmasıyla hafızalara kazınmıştı. Aziz Ozan Dilber'in mesleği avukatlıktır. İşte Survivor Aziz hakkında merak edilen sorularım yanıtları...
Survivor Aziz, daha önce katıldığı Yemekteyiz programıyla adını duyurmuştur. Tanıtım videolarında kullandığı iddialı sözlerle adından sıkça bahsettiren isim avukattır.
Lise eğitiminin ardından 2017 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aziz Ozan Dilber, avukatlık mesleğinin yanı sıra dergi yazarlığı da yapmaktadır.
İnstagram hesabını aktif olarak kullanan yarışmacının iki bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.
Instagram’ı ise “ azizozandilber” adıyla kullanmaktadır.