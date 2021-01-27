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Survivor Bahar Seviş kimdir? Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Bahar Seviş kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

27.01.2021 02:00 | Son Güncelleme:
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Survivor Bahar Seviş kimdir? Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Bahar Seviş kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Bahar Seviş Survivor 2021'den elenen son yarışmacı oldu. Survivor 2021'e yedeklerden katılan ve ünlüler takımına dahil olan Bahar Seviş'in Dominik macerası kısa sürdü. Peki Survivor Bahar Seviş kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Bahar Seviş ne iş yapıyor? İşte Survivor Bahar hakkında bilgiler.

Bahar Seviş Survivor 2021'e yedek yarışmacı olarak katılmıştı. Yoga eğitmeni olarak dikkat çeken Bahar Seviş Survivor'da yarıştığı ünlüler takımında eleme adayı olarak gösterildi. Sms oylamasında rakiplerine göre daha az oy alan Bahar Seviş Survivor'dan elenen isim oldu. Survivor'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Bahar Seviş "Ben biraz astroloji ile ilgilenirim, güzel bir yıl olacak. Buraya mücadeleyle geldik, gerçek mücadele başlayacak" sözleriyle kendisini tanıtmıştı. İşte Survivor Bahar Seviş'in hayat hikayesi.

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SURVIVOR BAHAR SEVİŞ KİMDİR?

Survivor Bahar Seviş, 18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs'ta doğdu. Aslen Kıbrıslı olan Survivor Bahar, spor eğitmenliği ve oyunculuk yapıyor. Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulu mezunu olan Bahar Seviş, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı.

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Yoga eğitmeni olan Bahar, Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapmakta olan Bahar Seviş’in Instagram adresi ise " Baharrsevis" olarak biliniyor.

Bahar Seviş. 25 yaşında ve Kıbrıslı olan Survivor Bahar yoga, plates, fitness eğitmenliği yapıyor.

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Survivor benim için büyük bir totem diyen yeni yarışmacı, içinde büyük bir macera hissi olduğunu ve bunu Survivor'da keşfetmek istediğini belirtti. Ayrıca Survivor'ın hayatındaki dönem noktasını olduğunu da söyledi.
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