Survivor Barış Murat Yağcı'dan olay yaratan Adem ve Atakan yorumu! "Açığa çıkması iyi oldu"

Survivor 2022 All Star'da ünlüler takımında yer alan ve takımların değişmesinin ardından yaptığı yorumlarla takım arkadaşları Parviz, Atakan ve Nagihan'ı kızdıran Barış Murat Yağcı, adaya veda etmesinin ardından yorumlarıyla dikkat çekiyor. Survivor'ın yeni bölümünde yaşanacak olan Adem ve Atakan kavgasına ilişkin bir paylaşımda bulunan Yağcı, "Zaten gördüğümüz, bildiğimiz ve hissettiğimiz şeylerdi. Açığa çıkması iyi oldu." ifadeleriyle dikkat çekti.

SURVIVOR'DAKİ ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Survivor'la ilgili paylaşımlarda bulunan Barış Murat Yağcı, paylaşımında bu yılki şampiyonluk adayını açıkça takipçileriyle paylaşmıştı.

Takım arkadaşı Adem Kılıççı ile birlikte fotoğrafını paylaşan Barış Murat Yağcı paylaşımına, "Şampiyonluk yolunda sadece izliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

ATAKAN'IN ADEM'E YAPTIĞI HAREKETLE İLGİLİ KONUŞTU

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında oynanan oyunda Adem'in eğilerek engellerden geçtiği esnada Atakan'ın poposuna ayaklarıyla tekme atmasını ve daha sonrasında çıkan kavga hakkında yorumda bulunan Yağcı, sözleriyle dikkat çekti.

Bir takipçisinin, "Atakan'ın Adem'e yaptığını doğru buluyor musun? Fragmanı izledin mi?" sorusuna yanıt veren Yağcı, paylaşımıyla olay yarattı.

Takipçisine yanıt veren Yağcı, "Bunlar normal zaten bildiğimiz, gördüğümüz ve hissettiğimiz şeylerdi. Açığa çıkması iyi oldu, şampiyon olmak bir seferliktir. Yaşaması zor olandır!" sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu.

