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Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Murat Yağcı elendi mi?

04.05.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 yarışmacısı Barış Murat Yağcı son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Barış Murat Yağcı, Türk manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcıdır. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Barış Murat Yağcı daha önceden de katılmış olduğu Survivor'un 2022 All Star sezonunda yer aldı. İşte Barış Murat Yağcı'ya dair merak edilen detaylar!

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Murat Yağcı elendi mi?

Barış Murat Yağcı, Türk manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcıdır. Yağcı, 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Ünlü oyuncu 2022 yılında Survivor All Star programına yeniden katıldı. 3 Mayıs akşamı itibarıyla Barış Murat Yağcı'nın Survivor macerası sona erdi. Survivor All Star 2022 ilk kez izleyenler ya da Barış Murat Yağcı'yı tanımayanlar hemen ünlü isim hakkında araştırmalara başladı. Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Murat Yağcı elendi mi?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 yılında İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın ve Berke Özer'in kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Serenay Aktaş'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

2022 yılında da Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

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survivor Barış Murat Yağcı
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