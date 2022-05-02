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Survivor Barış Murat Yağcı'nın üvey babası Erhan Ernak kimdir? Barış Murat Yağcı’nın üvey babası Erhan Ernak aslen nereli ve kaç yaşında?

02.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Murat Yağcı'nın üvey babası Survivor'ın yayınlanan son bölümü ile beraber gündeme geldi. Haftanın 2. eleme adayı olarak yokluk adasına giden Survivor All Star yarışmacısı Barış üvey babasından iyi bir haber geldiğini ve yarışmaya daha çok motive olacağını söyledi. Peki Barış Murat Yağcı'nın üvey babası Erhan Ernak kimdir?

Survivor Barış Murat Yağcı'nın üvey babası Erhan Ernak kimdir? Barış Murat Yağcı’nın üvey babası Erhan Ernak aslen nereli ve kaç yaşında?

Survivor Barış'ın üvey babası, yokluk adasında yaptığı açıklamaların ardından izleyenlerin odaklandığı konulardan oldu. FIBA Avrupa Kupası finalinde Bahçeşehir Koleji, lk Avrupa zaferini elde etti. Survivor Barış Murat Yağcı'nın üvey babası Erhan Ernak'ın başantrenörü olduğu Bahçeşehir Koleji'nin spor dünyasında aldığı başarı dolayısı ile Survivor Barış, mutlu olduğunu söyledi. Survivor Barış'ın annesinin ikinci eşi Erhan Ernak, 2020-2021 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin başına geçmişti.

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN ÜVEY BABASI ERHAN ERNAK KİMDİR?

Erhan Ernak eski profesyonel basketbol oyuncusu ve Darüşşafaka'nın şu anki koçu olan Selçuk Ernak'ın kardeşidir. Bir dönem Galatasaray Yıldız basketbol takımının da antrenörlük görevini üstlenen Erhan Ernak, Kadın basketbolunun önde gelen isimlerinden Ekrem Memnun’un yardımcılığını yapmıştır.

Anne-babası çok küçük yaşlardayken ayrılan Barış Murat Yağcı'nın annesi Galatasaray ve Milli Takım Basketbol antrenörlüğü yapan Erhan Ernak ile evlendi.

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Survivor 2022’de ünlüler takımında yarışan Barış Murat Yağcı 1991 doğumlu. İzmirli olan Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezunu. İkinci kez üniversiteye başlayan ünlü isim Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitim alıyor.

Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamış, sakatlandıktan sonra bırakmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına birinci olduktan sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. Barış Murat Yağcı’nın oynadığı diziler arasında Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk ve Şevkat Yerimdar bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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