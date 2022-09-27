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Survivor Barış Murat Yağcı, Prestij Meselesi kadrosunda! İlk paylaşım

27.09.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Survivor yarışmasına damga vuran Survivor Barış Murat Yağcı bir film anlaşması yaptı. Mahsun Kırmızıgül'ün çekeceği Prestij Meselesi filminin oyuncu kadrosuna dahil olan Survivor Barış paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

Survivor Barış Murat Yağcı, Prestij Meselesi kadrosunda! İlk paylaşım

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği Prestij Meselesi filminin oyuncu kadrosu şekilleniyor. Survivor yarışması ve Nisa Bölükbaşı ile ilişkisiyle uzun süre gündem olan Barış Murat Yağcı da kadroya dahil oldu.

Survivor Barış sosyal medyadan hayranlarını mutlu edecek haberi duyurdu.

Ekran Alıntısı

Barış Murat Yağcı paylaşımında "Prestij Meselesi filmi için start verdik" dedi. Bunu gören Mehmet Şef "Kardeşim hayırlı olsun" yorumunda bulundu.

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Merve Aydın, Adem Kılıççı, Murat Ceylan gibi isimler de arkadaşlarına tebrik mesajı yazdı.

PRESTİJ MESELESİ NE ZAMAN?

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini konu edinen ve senaryosunu Kırmızıgül'ün kaleme aldığı "Prestij Meselesi" adlı filmin çekimleri başladı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de gösterilmesi planlanan yapımın, 3 Şubat'ta vizyona girmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Murat Yağcı Mahsun Kırmızıgül
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