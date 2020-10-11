Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı işlerini birleştirdi!

Survivor programının final yapmasıyla birlikte yarışmacılar popülerliklerini kullanarak sosyal medya işine el attı. Kendilerine ait Youtube kanalı açan isimler kervanına Cemal Can Cansever, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Barış Murat Yağcı da katıldı. Survivor finalisti olmayı başaran Survivor Barış Murat Yağcı Youtube kanalının tanıtım görüntülerini yayınladı. Hayat hikayesini sevenleriyle paylaşan Barış Murat Yağcı sonrasında eğlenceli bir videoyla hayranlarının karşısına çıktı. Yeni videosunda Barış Murat Yağcı’ya eşlik eden isimler ise görenleri şaşırttı.

ENES BATUR- ECENAZ ÜÇER İKİLİSİ EŞLİK ETTİ



Youtube Türkiye’nin en sevilen fenomenleri arasında yer alan Enes Batur’la geçtiğimiz günlerde buluşan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ikilisi yeni projelerini müjdelemişti. Gerçekleşen buluşmanın sır perdesi aralandı. Aşk iddialarının gölgesindeki çift Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer’le video çekti. Kendilerine ait Youtube kanalı bulunan dört isim dört farklı konseptteki videolarla sevenlerini selamladı. Survivor Barış Murat Yağcı Instagram hesabından videoları oylamaya sundu. ‘Hangi videoyu en çok beğendiniz?’ notuyla Survivor Barış Murat “Bil Bakalım, Yeni Ekip Video Partisi, Yılan Sıkmak ve Blöf Mü Gerçek Mi” isimli videolarını görücüye çıkarttı.

