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  4. Survivor Batuhan'ın 'engelli kardeş' göndermesine Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sert sözler! "Yaşadıklarımın 10'da 1'ini kaldıramayacak adam..."

Survivor Batuhan'ın 'engelli kardeş' göndermesine Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sert sözler! "Yaşadıklarımın 10'da 1'ini kaldıramayacak adam..."

09.06.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Batuhan Karacakaya, konseyde tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Acun Ilıcalı'ya dönerek potaya girmekten korkmadığını söyleyen Batuhan Karacakaya, takım arkadaşlarının sürekli bir suçlama halinde olduğunu ifade etti. "Burada mağduriyet yaratmadığım için milyonlar bana sahip çıktı." diyen Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu'nu isim vermeden engelli kardeşi Cansu Kalaycıoğlu üzerinden prim yaptığını ima ederek eleştirdi. Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyadan Batuhan'a yanıt verdi.

Survivor Batuhan'ın 'engelli kardeş' göndermesine Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sert sözler! "Yaşadıklarımın 10'da 1'ini kaldıramayacak adam..."

Survivor All Star 2022'de finale doğru gerilimin dozu artıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in sevilen yarışmasında yine bir konsey heyecanı yaşandı. Batuhan Karacakaya yaptığı tepki çeken açıklama ile gündem oldu.

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

SURVIVOR'DA OLAYLI KONSEY

Batuhan Karacakaya, potaya girmekten hiçbir zaman korkmadığını ifade ederek, bundan önce yarıştığı sezonda arkasına dönüp bakmadan gittiğini ve mağduriyet yaratıp oy almak için girişimde bulunmadığı için milyonlarca insanın kendisine kucak açtığını belirtti.

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

ACUN ILICALI'DAN BATUHAN KARACAKAYA'YA SERT UYARI

Takım arkadaşlarının kendisinin potadan korktuğunu söylediklerini belirten Batuhan Karacakaya ses tonu ve agresif konuşması sebebiyle Acun Ilıcalı tarafından uyarıldı.

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

SURVIVOR BATUHAN'DAN SERT SÖZLER

Batuhan Karacakaya sürekli ses tonunun yükselmesi sebebiyle eleştirildiğini vurgulayarak haksızlığa uğradığında kendisini savunduğunu ve bu durumun yanlış olmadığını belirtti.

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

BATUHAN KARACAKAYA'DAN ALEYNA KALAYCIOĞLU'NA TEPKİ ÇEKEN GÖNDERME

Batuhan Karacakaya, asla mağduriyet yaratmadan yoluna devam edeceğini ve potaya girmekten ve elenmekten korkmadığını söyledi.

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NU İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

Aleyna Kalaycıoğlu'nu da isim vermeden eleştiren Karacakaya, sert sözlerle yüklendi.

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

Aleyna Kalaycıoğlu'nun engelli kardeşi Cansu Kalaycıoğlu üzerinden prim yaptığını belirten Batuhan Karacakaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimden korkuyorum biliyor musuunuz? Son 20 gün kala buraya tırnaklarımla kazıya kazıya geldikten sonra, bir anda birinin çıkıp engelli bir kardeşimizden hikaye yaratmasından korkuyorum. Anlatabiliyor muyum?"

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NDAN BATUHAN KARACAKAYA'YA FLAŞ YANIT

Survivor'ı izleyen Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Batuhan Karacakaya'ya yanıt verdi.

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

"Yaşadığım sınavın 10'da 1'ini kaldıramayacak lafta “adam”ların kuyruk acısına üzülecek değilim, saçmalamayın"

Survivor Batuhan'dan büyük ayıp! Haddini aştı: Aleyna Kalaycıoğlu'na 'engelli kardeş' göndermesi!

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya
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