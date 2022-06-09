Survivor Batuhan'ın 'engelli kardeş' göndermesine Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sert sözler! "Yaşadıklarımın 10'da 1'ini kaldıramayacak adam..."

Survivor All Star 2022'de finale doğru gerilimin dozu artıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8'in sevilen yarışmasında yine bir konsey heyecanı yaşandı. Batuhan Karacakaya yaptığı tepki çeken açıklama ile gündem oldu.

SURVIVOR'DA OLAYLI KONSEY

Batuhan Karacakaya, potaya girmekten hiçbir zaman korkmadığını ifade ederek, bundan önce yarıştığı sezonda arkasına dönüp bakmadan gittiğini ve mağduriyet yaratıp oy almak için girişimde bulunmadığı için milyonlarca insanın kendisine kucak açtığını belirtti.

ACUN ILICALI'DAN BATUHAN KARACAKAYA'YA SERT UYARI

Takım arkadaşlarının kendisinin potadan korktuğunu söylediklerini belirten Batuhan Karacakaya ses tonu ve agresif konuşması sebebiyle Acun Ilıcalı tarafından uyarıldı.

SURVIVOR BATUHAN'DAN SERT SÖZLER

Batuhan Karacakaya sürekli ses tonunun yükselmesi sebebiyle eleştirildiğini vurgulayarak haksızlığa uğradığında kendisini savunduğunu ve bu durumun yanlış olmadığını belirtti.

BATUHAN KARACAKAYA'DAN ALEYNA KALAYCIOĞLU'NA TEPKİ ÇEKEN GÖNDERME

Batuhan Karacakaya, asla mağduriyet yaratmadan yoluna devam edeceğini ve potaya girmekten ve elenmekten korkmadığını söyledi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NU İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

Aleyna Kalaycıoğlu'nu da isim vermeden eleştiren Karacakaya, sert sözlerle yüklendi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun engelli kardeşi Cansu Kalaycıoğlu üzerinden prim yaptığını belirten Batuhan Karacakaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimden korkuyorum biliyor musuunuz? Son 20 gün kala buraya tırnaklarımla kazıya kazıya geldikten sonra, bir anda birinin çıkıp engelli bir kardeşimizden hikaye yaratmasından korkuyorum. Anlatabiliyor muyum?"

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NDAN BATUHAN KARACAKAYA'YA FLAŞ YANIT

Survivor'ı izleyen Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Batuhan Karacakaya'ya yanıt verdi.

"Yaşadığım sınavın 10'da 1'ini kaldıramayacak lafta “adam”ların kuyruk acısına üzülecek değilim, saçmalamayın"





