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Survivor Batuhan Karacakaya: Adada herkes benim bacım

10.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya açıklamalarıyla öne çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu ile adı anılan ancak Aleyna Çalışkan ile yakalanan Survivor Batuhan adada aşka kapılarını kapamış. Survivor Batuhan Karacakaya "Adada herkes benim bacım" diyor.

Survivor Batuhan Karacakaya: Adada herkes benim bacım

Survivor'dan sonra İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle anılan Batuhan Karacakaya yeniden adaya gitmek için hazırlıklarını tamamladı. Survivor All Star'a gitmeye hazırlanan oyuncu Batuhan Karacakaya, Bi Başka Youtube kanalında gazeteci Melis Güvenç’in konuğu oldu.

Yarışmacılar arasında favori isimlerden biri olarak gösterilen Batuhan Karacakaya, adaya gitmeden diğer yarışmacılarla yakıştırılmasına isyan etti.

Genç isim adada asla kimseyle aşk yaşamayacağını belirterek şunları söyledi: “Şampiyon olmaya gittiğin bir yerde aileler izlerken 'Aşkım, birtanem' diye sarılmalar bana ters. Herkes orada benim bacım. Geçen sene bir kere ağzım yandı, yanmış daha doğrusu. Oraya ben sevgili bulmaya gitmiyorum. Hedefe kitliyim, kupayı alacağım. Tek sevgilim kupam.”

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Batuhan Karacakaya, yaz aylarında yarışmacı Aleyna Çalışkan ile plajda sarmaş dolaş görüntülenmişti.

"KOMEDİ OYNAYAMAM"

Kariyerine hem mimar hem de oyuncu olarak devam edeceğini anlatan Karacakaya, gelen dizi tekliflerini de kolay kolay kabul etmeyeceğini söyledi. Karacakaya, “Her projeye evet diyen biri değilim. Komedi oynayamam. Bana gitmez çünkü bir ağırlığım var. Kendimi bir yere konumlandırıyorum ama orası komedi değil” dedi.


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survivor Batuhan Karacakaya
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