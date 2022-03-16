Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanan Aleyna Çalışkan'dan yatak odası pozu! Dekoltesine yorum yağdı

Survivor 2021 sezonunda başlayan arkadaşlıkları, aşka dönüşen Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya ikilisi, plajda sarmaş dolaş görüntülenmişlerdi. Konu hakkında sessiz kalmaya özen gösteren Aleyna Çalışkan, bu defa göğüs dekolteli yatak odası pozlarıyla adından söz ettirdi.

Aleyna Çalışkan'ın iddialı pozlarına ''Güzellik abidesi'', ''Tam bir prenses'' ve ''Ateş ediyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

2021 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan, sezonun sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti.

Ünlüler takımında Batuhan Karacakaya ile yakınlaşan Aleyna Çalışkan, adadan döndükten sonra Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanmıştı.

Aleyna Çalışkan konu hakkında sessizliğini korurken, Batuhan Karacakaya yapılan yorumları ti'ye aldı.

''ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN''

Batuhan Karacakaya, ''24 yaşındayım ve itiraf etmeliyim ki 2 tane çocuğum var. 16 yıldır da evliyim. Böyle fotoğraflarımın çıkması, beni gerçekten çok büyük bir zarara soktu. Bilmiyorum, bunun içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum? Bir fikri olan var mı? Ya şu zihniyetinizi değiştirin Allah aşkına! Şimdi de çocuklarımı almaya gidiyorum. Tamam mı?'' ifadelerini kullanmıştı.



