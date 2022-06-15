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Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle dikkat çekti! "İlah mısın silah mı?"

15.06.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Batuhan Karacakaya'nın, Melissa Karacakaya adında bir kız kardeşi bulunuyor. Batuhan Karacakaya'ya desteğini sosyal medya hesabı üzerinden eksik etmeyen Melissa Karacakaya, pozlarıyla göze çarpıyor.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle dikkat çekti! "İlah mısın silah mı?"

Survivor 2021 ve 2022 All Star sezonlarının başarılı yarışmacılarından biri olan Batuhan Karacakaya, Survivor'daki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa Karacakaya, sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Melissa Karacakaya, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle dikkat çekti!

O poza sevenleri, "İlah mısın silah mı?", "Işıl ışıl parlıyorsun" gibi yorumlar yaptı.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle dikkat çekti!

Melissa Karacakaya, ağabeyi eleme potasındayken sms konusunda desteğini sosyal medyadan eksik etmedi.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle dikkat çekti!

Instagram'da 59 bin takipçisi bulunan Melissa Karacakaya sportif tarzıyla dikkat çekiyor.

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle dikkat çekti!

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle dikkat çekti!

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle dikkat çekti!

Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle dikkat çekti!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya
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