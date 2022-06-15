Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle dikkat çekti! "İlah mısın silah mı?"

Survivor 2021 ve 2022 All Star sezonlarının başarılı yarışmacılarından biri olan Batuhan Karacakaya, Survivor'daki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa Karacakaya, sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Melissa Karacakaya, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

O poza sevenleri, "İlah mısın silah mı?", "Işıl ışıl parlıyorsun" gibi yorumlar yaptı.

Melissa Karacakaya, ağabeyi eleme potasındayken sms konusunda desteğini sosyal medyadan eksik etmedi.

Instagram'da 59 bin takipçisi bulunan Melissa Karacakaya sportif tarzıyla dikkat çekiyor.





