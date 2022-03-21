Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa Karacakaya, Mert Öcal'ı böyle ti'ye aldı!

Survivor All Star yarışmacısı Mert Öcal; Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı ve Çağan Atakan Arslan'ın bulunduğu eleme potasından çıkmayı başaramadı. Survivor All Star'a veda eden Mert Öcal'a, Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşinden dikkat çeken bir yorum geldi.

Geçtiğimiz günlerde Survivor'da gergin dakikalar yaşanmıştı. Tencere yıkama sırası nedeniyle tartışan Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya arasında sinirler gerildi.

Batuhan Karacakaya, kendisini odunla korkutmaya çalışan Mert Öcal'a saldırmaya çalışınca, takım arkadaşları araya girmek zorunda kaldı.

Batuhan Karacakaya, kendisine ''Senin kafanı kırarım. Dua et de yaşın ufak'' diyen Mert Öcal'a, ''Seni nehre atarım, görürsün çocuğu'' sözleriyle yanıt verdi.

Yaşananlara, Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa Karacakaya, sessiz kalamadı. Melissa Karacakaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Sırf yaşı var diye olgunluktan nasibini almamış insanlara acıyorum. 'Sen kimsin?' diyorsun da ben söyleyeyim sana. Abim 11 kere performans birincisi oldu. Yazıklar olsun. Hala orada durmanın sebebi ne performansından ne de ada hayatından! Abime yapılanlara artık katlanamıyorum, yeter!'' ifadelerini kullandı.

Dün akşam sürpriz bir şekilde elenen Mert Öcal, Batuhan Karacakaya ile vedalaşırken, yalnızca elini sıkmakla yetindi.

O anları Instagram hesabından paylaşan Melissa Karacakaya, Mert Öcal'ın uğurlandığı videoya ''Yolun açık olsun'' notunu düştü.



