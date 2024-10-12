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Survivor Berkan Karabulut evleniyor! Paris'te sürpriz teklif!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.10.2024 10:51
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Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk ile evlilik kararı aldı. Karabulut sevgilisine Paris'te evlenme teklifinde bulundu. O anları ise sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Survivor Berkan Karabulut evleniyor! Paris'te sürpriz teklif!

Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan Berkan Karabulut, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Lale Onuk ile hayatını birleştirmeye karar verdi.

Berkan Karabulut sevgilisine Paris'te evlilik teklifinde bulundu. Karabulut, o anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Karabulut, paylaşımına; "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın iyi ki biz olduk" ifadelerini not düştü. Lale Onuk da mutluluğunu "Hala inanamıyorum" sözleriyle paylaştı.

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BERKAN KARABULUT KİMDİR?

A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Zehra Güneş'in kuzeni olan Berkan Karabulut, 1994 yılında dünyaya geldi. Birçok spor dalıyla ilgilenen Berkan Karabulut, fitness eğitmenliği yapıyor.

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2020 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Berkan Karabulut, enerjisiyle sezona damga vuran isimlerden biri olmayı başarmıştı.

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survivor Berkan Karabulut
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