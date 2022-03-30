Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'tan yatakta dekolteli poz! 'Manzara ateş...'

Survivor 2020 ile adını duyuran ve macerasına Survivor 2022 ile devam eden Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, güzelliğiyle dikkat çekmişti. Instagram'da takipçisi hızla yükselen Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu geldi.

LALE ONUK YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Miss Turkey yarışması ile dikkatleri üzerine çeken Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, sosyal medya hesabından yatak görüntüsünü paylaştı.



Yatakta dekolteli pozunu paylaşan Lale Onuk'a, "Manzara ateş...", "Çok güzelsin", "Mis gibi" tarzında yorumlar geldi.

Berkan Karabulut'u 10 yıldır tanıdığını ifade eden Onuk, tarzı ve dekolteli pozlarıyla dikkat çekiyor.



24 yaşında ve 1.80 cm boyunda olan Lale Onuk, güzelliğiyle dikkat çekiyor.



Berkan Karabulut ile ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Lale Onuk'un babası Türk, annesi Polonya asıllıdır.



Onuk, Varşova Sosyal Bilimler Ve Psikoloji Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nü tamamladı.



Miss Turkey 2018'de son 20 finalist arasında yer aldı.



