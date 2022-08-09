Survivor Berna Canbeldek twerk yaptığı anları paylaştı!

Survivor yarışmasına 2014 ve 2018 yılında katılarak adını duyurmayı başaran Berna Canbeldek, şimdilerde sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla gündeme geliyor. Sık sık fiziğini ön plana çıkardığı pozlarıyla merak uyandıran ünlü isim, son olarak twerk yaptı. Canbeldek'in o anlarına takipçileri yorum yağdırdı.

TWERK ANLARI DAMGA VURDU

33 yaşındaki Berna Canbeldek paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Son olarak katıldığı bir partide twerk yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sunan Canbeldek adeta olay yarattı.

Canbeldek'in kalça dansını paylaştığı anlara beğeni ve yorum yağdı.

1989 doğumlu 33 yaşındaki Berna Canbeldek State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin’de eğitim aldı.

Dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilendi.

2014 ve 2018 sezonlarında katıldığı Survivor programından önce 2012'de Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştı.

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