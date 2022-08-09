MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Berna Canbeldek twerk yaptığı anları paylaştı!

Survivor Berna Canbeldek twerk yaptığı anları paylaştı!

09.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Berna Canbeldek, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Cüretkar pozlarıyla gündeme gelen güzel isim, son olarak katıldığı bir partide twerk yaptı. Canbeldek'in o anları olay yarattı.

Survivor Berna Canbeldek twerk yaptığı anları paylaştı!

Survivor yarışmasına 2014 ve 2018 yılında katılarak adını duyurmayı başaran Berna Canbeldek, şimdilerde sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla gündeme geliyor. Sık sık fiziğini ön plana çıkardığı pozlarıyla merak uyandıran ünlü isim, son olarak twerk yaptı. Canbeldek'in o anlarına takipçileri yorum yağdırdı.

TWERK ANLARI DAMGA VURDU

33 yaşındaki Berna Canbeldek paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

berna canbeldek1

Son olarak katıldığı bir partide twerk yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sunan Canbeldek adeta olay yarattı.

berna canbeldek2

Canbeldek'in kalça dansını paylaştığı anlara beğeni ve yorum yağdı.

berna canbeldek3

1989 doğumlu 33 yaşındaki Berna Canbeldek State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin’de eğitim aldı.

293638463_166255105899778_4989938427332187983_n

Dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilendi.

291148097_138496878846421_7100158808643183635_n

2014 ve 2018 sezonlarında katıldığı Survivor programından önce 2012'de Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştı.

289653773_1095738687684107_4375364862393345280_n

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (09.08.2022)

Under Armour'da kaçırılmayacak fırsatlar

Mavi'de seçili ürünlerde %30 indirim

Mango kadın ve erkek giyim ürünler

Tommy Hilfiger erkek giyim ürünleri

Calvin Klein kadın giyim ürünleri

Kahve makineleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncuya hırsızlık suçlaması! Başkasının evine gizlice girip...Ünlü oyuncuya hırsızlık suçlaması! Başkasının evine gizlice girip...
Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşımCinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşım
O iddia sonrası kadrodan çıkarılmıştı! EvlendiO iddia sonrası kadrodan çıkarılmıştı! Evlendi
Anahtar Kelimeler:
survivor Instagram berna canbeldek kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

"Fenerbahçe'de o isme hayır!" Maç sonu sert eleştiri...

"Fenerbahçe'de o isme hayır!" Maç sonu sert eleştiri...

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Böylesi ABD tarihinde ilk kez yaşandı! Trump'a büyük şok

Böylesi ABD tarihinde ilk kez yaşandı! Trump'a büyük şok

İlginizi Çekebilir

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.