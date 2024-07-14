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Survivor Berna'dan bomba Aleyna Kalaycıoğlu iddiası: Batuhan ile...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.07.2024 09:10
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Survivor All Star'a damga vuran isimlerden Berna katıldığı programda bomba bir iddiada bulundu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun Batuhan'dan hoşlandığını söyleyen Berna'nın sözleri gündem oldu.

Survivor Berna'dan bomba Aleyna Kalaycıoğlu iddiası: Batuhan ile...

Survivor bitti ancak kaosu, dedikodusu bitmedi. Survivor All Star yarışmacılarından Berna katıldığı yayında bomba sözler söyledi.

Berna Canbeldek'in Aleyna hakkındaki bu iddiası sosyal medyayı salladı. Haberler'e konuk olan yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu'nun Batuhan'dan hoşlandığını iddia etti.

Berna, ayrıca Aleyna'nın ilgi çekmek için sürekli evlenme teklifi aldığı gibi haberleri de gündem yaptığını söyledi.

Ekran Alıntısı

İki kez beraber yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya arasında bir ilişki olup olmadığı Survivor izleyicilerini sürekli meraklandırmıştı.

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"Batuhan'a karşı hâlâ içinde olabilir bir şeyler" sözlerini kullanan Berna, böylece Aleyna ve Batuhan arasında daha önceden de bir şeyler olmuş olduğunun sinyalini verdi.

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Berna "Aleyna hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

Express
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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