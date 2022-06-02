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Survivor Berna Keklikler'den olay yaratan paylaşım! Sevgilisinin kalçalarına öyle bir şey yaptı ki...

02.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl hareketleri ve tavırlarıyla damga vuran güzel yarışmacı Berna Keklikler, geçtiğimiz aylarda yarışmadan elenerek adaya veda etmişti. Adadan döndükten sonra takipçileriyle sık sık paylaşım yapan güzel yarışmacı, geçtiğimiz günlerde olay bir harekete imza atmış ve kalçalarını sevgilisinin suratına değdirmişti. Keklikler yaptığı paylaşımla yine olay yarattı...

Survivor Berna Keklikler'den olay yaratan paylaşım! Sevgilisinin kalçalarına öyle bir şey yaptı ki...

Bu yıl katıldığı Survivor 2022 All Star yarışmasına damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Berna Keklikler, yine olay yaratan bir harekete imza attı. Dekolteli paylaşımları ve güzelliğiyle dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Berna Keklikler, son hareketiyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

OLAY BİR HAREKETE İMZA ATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da sevgilisiyle çektiği videoları paylaşan Berna Keklikler resmen takipçilerini şoke etmişti. Önce twerk yaparak kalçalarını sallayan ve daha sonrasında yaptığı skandal hareketle dikkat çeken Keklikler, görenleri şaşkına çevirmişti.

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Keklikler paylaşımında, "Arkamı döndüğüm an olanlara bak. Bunu da çekmezsin" diyerek kalçalarını sevgilisini suratına değdirdiği anları takipçilerine yansıtmıştı.

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SON VİDEOSU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Son olarak Instagram hesabından yeni bir video paylaşan ve yine herkesi şaşkına çeviren Berna Keklikler'in sevgilisine yaptığı hareketler adeta damga vurdu.

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Çektiği videoda elindeki tahta kaşıkla sevgilisinin kalçalarına vuran Berna Keklikler, bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

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Takipçilerinden bazıları, "Çok ayıp gelecekteki insanlarımıza evlatlarımıza bunlarımı bırakacağız" diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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