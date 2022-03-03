Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor All Star'da birleşme partisine hangi ünlü gelecek?

Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da artık birleşme partisine sayılı günler kaldı. Survivor konseyinde konuşan Acun Ilıcalı birleşme partisi öncesindeki süreci anlattı.

Ilıcalı, "Survivor'da perşembe, cuma ve cumartesi 2 kadın ve 2 erkek yarışmacı dokunulmaz olacak. Bundan sonra her 3 günde bir eleme yapılacak. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak ve toplam 6 yarışmacı birleşme partisi öncesinde veda edecek" dedi.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

22 yarışmacının yer alacağı birleşme partisi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi." dedi.

Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini söyledi.



