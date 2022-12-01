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Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

01.12.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 ve 2022 yıllarında katıldığı Survivor ile tanınırlığını arttıran milli koşucu Birsen Bekgöz, değişimiyle dikkat çekti. Sosyal medyada epey aktif olan Bekgöz'e yorum yağdı.

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Survivor 2022 sezonunda sürpriz bir şekilde elenen ünlü atlet Birsen Bekgöz'ü bir de şimdi görün.

Kariyeri boyunca birçok şampiyonluk yaşayan Berlin doğumlu Birsen Bekgöz, olimpiyatlarda Türkiye kafilesinde yer alarak göğüs kabarttı.

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'a katılan milli koşucu, yarışmadan sonra farklı bir görünüme kavuştu.

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Instagram'da 350 bine yakın takipçisi bulunan Birsen Bekgöz, son paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Survivor'a katıldığı dönem kalıcı makyaj yaptırdığı iddia edilen Birsen Bekgöz, adadan ayrıldıktan sonra sarı saçlarına veda etmişti.

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Birsen Bekgöz'ün yeni stiline çok sayıda olumlu yorum yapıldı.

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı


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