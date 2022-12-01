Survivor Birsen Bekgöz değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Survivor 2022 sezonunda sürpriz bir şekilde elenen ünlü atlet Birsen Bekgöz'ü bir de şimdi görün.

Kariyeri boyunca birçok şampiyonluk yaşayan Berlin doğumlu Birsen Bekgöz, olimpiyatlarda Türkiye kafilesinde yer alarak göğüs kabarttı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'a katılan milli koşucu, yarışmadan sonra farklı bir görünüme kavuştu.

Instagram'da 350 bine yakın takipçisi bulunan Birsen Bekgöz, son paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Survivor'a katıldığı dönem kalıcı makyaj yaptırdığı iddia edilen Birsen Bekgöz, adadan ayrıldıktan sonra sarı saçlarına veda etmişti.

Birsen Bekgöz'ün yeni stiline çok sayıda olumlu yorum yapıldı.



