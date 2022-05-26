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Survivor Birsen Bekgöz son haliyle olay yarattı! Yeni imajını görenler gözlerine inanamadı

26.05.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl ünlüler takımında yarışan Birsen Bekgöz'ün son hali herkesi şaşırttı. Survivor'da bu yıl istediği performansı sergileyemeyerek yarışmaya erken veda eden Birsen Bekgöz, eski yarışmacılardan Sahra Işık ile buluştu. Saçlarının rengini değiştiren Birsen Bekgöz yeni imajıyla olay yaratırken, göğüs dekoltesi adeta mest etti.

Survivor Birsen Bekgöz son haliyle olay yarattı! Yeni imajını görenler gözlerine inanamadı

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl istenileni veremeyerek yarışmaya erken veda eden Birsen Bekgöz, değişimiyle şaşkına çevirdi. Survivor'un eski yarışmacısı Sahra Işık ile buluşan ve yeni imajıyla dikkat çeken Birsen Bekgöz, takipçilerinden tam not aldı.

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YARIŞMAYA ERKEN VEDA ETTİ

Survivor 2022'de bu yıl ünlüler takımında yarışan Birsen Bekgöz, daha ilk haftadan itibaren eleme potasına girmeye başladı. İstediği performansı bir türlü sergileyemeyen Birsen Tokgöz, yokluk adasına gittiği ilk haftadan sonra takım arkadaşlarıyla arasını açmıştı.

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YENİ İMAJINI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Birsen Bekgöz, Survivor'un eski yarışmacılarından Sahra Işık ile bir araya geldi. İyi arkadaş olan ikili beraber buluşup yemek yedi. Birsen Bekgöz'ü karşılarken Instagram'dan hikaye paylaşan Sahra Işık, Birsen'i görünce gözlerine inanamadı. Saç rengini değiştiren ve güzel bir imaj yaratan ünlü isim oldukça dikkat çekti.

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GÖĞÜS DEKOLTESİ OLAY YARATTI

Yeni saç rengi ve imajıyla takipçilerini mest eden Birsen Bekgöz, derin göğüs dekoltesiyle de oldukça dikkat çekti. İçine giydiği siyah göğüs dekolteli bluz ve üstüne giydiği ceketle güzel bir kombin yaratan başarılı yarışmacı, takipçilerinden tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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