Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün hayatı araştırılıyor. Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir. Peki Survivor Birsen kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 doğumlu Birsen Bekgöz 42 yaşındadır. Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz eğitimine Almanya'da başladı, lisans eğitimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde aldı. Birçok kez Türkiye Şampiyonluğu elde eden Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. Bekgöz'ün 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birinciliği bulunuyor.

2004'te Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı.İspanya'nın Almeria kentinde 2005'te yapılan Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yer aldı.İslam Oyunları'nda 4100 metre bayrak yarışında altın, 4400 metre engelli bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır.

