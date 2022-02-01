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Survivor Birsen kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli?

01.02.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün kim olduğu merak konusu oldu. Survivor All Star 2022'de Ünlüler takımında yer alan Birsen Bekgöz ilk haftadan Sürgün Adası'na gönderilen isim olmuştu. Yarışmadaki performansıyla adından söz ettiren Bekgöz Almanya Berlin'de doğru. Peki Survivor Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli? İşte Birsen Bekgöz hakkında merak edilenler...

Survivor Birsen kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün hayatı araştırılıyor. Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir. Peki Survivor Birsen kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 doğumlu Birsen Bekgöz 42 yaşındadır. Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz eğitimine Almanya'da başladı, lisans eğitimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde aldı. Birçok kez Türkiye Şampiyonluğu elde eden Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. Bekgöz'ün 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birinciliği bulunuyor.

Survivor Birsen kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli?

2004'te Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı.İspanya'nın Almeria kentinde 2005'te yapılan Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yer aldı.İslam Oyunları'nda 4100 metre bayrak yarışında altın, 4400 metre engelli bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır.

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survivor
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