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Survivor bitti mi, ne zaman başlayacak? Survivor yayınlarına deprem arası verilmişti

18.02.2023 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor izleyicileri yarışma bitti mi yoksa devam mı edecek sorusunun cevabını araştırıyorlar. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yaşanmasıyla televizyon yayınlarına bir süre ara verilmişti. TV8'in sevilen yarışmasının da yeni bölümleri bir süredir yayınlanmıyor. Peki Survivor bitti mi, ne zaman başlayacak? Survivor neden oynamıyor? İşte detaylar...

Survivor bitti mi, ne zaman başlayacak? Survivor yayınlarına deprem arası verilmişti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan Survivor bir süredir ekranlarda yer almıyor. İzleyiciler sevilen yarışmanın ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Deprem nedeniyle tüm eğlence programları ve dizilere ara verilmişti. Dizi çekimleri durdurulmuş, yeni bölümler yayınlanmamıştı. İşte Survivor'un yayın tarihine ilişkin bilgiler...

SURVIVOR BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 yaşanan elim deprem faciası nedeniyle yayınlarına ara verdi. Depremin yaşandığı günden itibaren eğlence programları yapılmıyor. Bu programlar yerine deprem özel yayınları gerçekleştiriliyor. Survivor televizyon kanalları normal yayın akışına döndüklerinde yayınlanmaya devam edecek.

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Yarışmanın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yayın akışında deprem özel yayınları sonrasında bir düzenleme yapılacak ve Survivor'ın yayın tarihi netleşecektir.

EN SON CHABY AYRILMIŞTI

Survivor adasından en son Chaby kendi isteğiyle ayrılmıştı. Ada şartlarında çok zorlanan ve mental olarak kendini yarışmaya veremediğini söyleyen Chaby, Acun Medya ekibine ilk etapta ayrılmak istediğini fakat bir günlük daha düşünme süresi istediğini söylemişti.

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Daha sonra yapılan konseye Chaby katılmamış ve Acun Ilıcalı, yarışmacının, Survivor 2023'ten kendi isteği ile ayrıldığını söylemişti. Ayrılığın ardından Chaby Türkiye'ye döndü ve magazincilere verdiği bir röportajda adada çok zorlandığını, hiç yemek verilmediğini ve orada yapamadığını esprili bir dille söylerek çevresindekileri güldürdü.

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