Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? TV8 yayın akışı

Survivor All Star, TV8'de yayınlanan sevilen bir yarışmadır. En son 9 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'ın 11 Şubat Cuma akşamı yani bu akşam neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 11 Şubat Cuma akşamı yeni bir elemenin olduğu Survivor'da Furkan adaya, arkadaşlarına ve Survivor olma hayallerine veda etmişti. Bu bölümden sonra izleyiciler Survivor All Star'ın yeni bölümünün yayınlanmasını iple çekmeye başladı. Peki Survivor bu akşam yayınlanacak mı, Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte Survivor'a dair merak ettikleriniz.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor All Star bu akşam TV8'de yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Bu akşam saat 20.00'da Kırmızı Oda adlı dizi TV8 ekranlarında olacak.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor All Star 2022 yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

TV8 YAYIN AKIŞI

Kırmızı Oda - 20:00

Survivor All Star - 23:15

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular - 00:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz - 01:30



