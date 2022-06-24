Survivor büyük final ne zaman? Survivor All Star 2022 final tarihi ve günü açıklandı

Dominik'te 15 Ocak tarihinde başlayan Survivor 2022 All Star macerasında sona gelindi. Survivor son bölümde Acun Ilıcalı büyük final tarihini duyurdu. Ilıcalı, Survivor'da konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın da yaptı.

SURVIVOR BÜYÜK FİNALİ 30 HAZİRAN'DA

Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 4 yarışmacı elenecek. İstanbul'da büyük finalde ise iki isim canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Survivor All Star'ın finali ise 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek.

SURVIVOR'IN ARDINDAN MASTERCHEF EKRANLARDA

Survivor'ın hemen ardından ise 1 Temmuz Cuma akşamı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu yayınlanmaya başlayacak.



