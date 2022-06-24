MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor büyük final ne zaman? Survivor All Star 2022 final tarihi ve günü açıklandı

Survivor büyük final ne zaman? Survivor All Star 2022 final tarihi ve günü açıklandı

24.06.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin merakla beklenen büyük final tarihini Acun Ilıcalı açıkladı. Dominik'te 6,5 aydır devam eden Survivor macerası İstanbul'daki finalle noktalanacak. Survivor'da Nagihan, Batuhan, Adem, Hikmet, Nisa ve Ayşe arasından iki yarışmacı büyük finalde canlı yayında şampiyon olabilmek için sms oylamasına çıkacak. Peki Survivor büyük finali ne zaman? Survivor final bölümü hangi gün TV8'de yayınlanacak?

Survivor büyük final ne zaman? Survivor All Star 2022 final tarihi ve günü açıklandı

Dominik'te 15 Ocak tarihinde başlayan Survivor 2022 All Star macerasında sona gelindi. Survivor son bölümde Acun Ilıcalı büyük final tarihini duyurdu. Ilıcalı, Survivor'da konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın da yaptı.

ac1

SURVIVOR BÜYÜK FİNALİ 30 HAZİRAN'DA

Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 4 yarışmacı elenecek. İstanbul'da büyük finalde ise iki isim canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Survivor All Star'ın finali ise 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek.

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? 23 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? 23 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR'IN ARDINDAN MASTERCHEF EKRANLARDA

Survivor'ın hemen ardından ise 1 Temmuz Cuma akşamı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu yayınlanmaya başlayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da eleme adayı belli oldu mu?Survivor'da eleme adayı belli oldu mu?
Devlet Bahçeli'nin 'Haddini aşmıştır' dediği Cem Yılmaz'a ünlülerden destek yağdı! Devlet Bahçeli'nin 'Haddini aşmıştır' dediği Cem Yılmaz'a ünlülerden destek yağdı!
Arabaya yaslanıp verdiği poz olay oldu! "Mardinli Barbie"Arabaya yaslanıp verdiği poz olay oldu! "Mardinli Barbie"
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Talisca bombası her an patlayabilir!

Talisca bombası her an patlayabilir!

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı

Haziran ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Haziran ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

Suarez hamlesi geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Suarez hamlesi geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Şişli’de film gibi olay! Genç kadına taciz...

Şişli’de film gibi olay! Genç kadına taciz...

İlginizi Çekebilir

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.