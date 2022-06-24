Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? 23 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için heyecan dolu oyunlarda kıyasıya mücadele gösterdi. Bireysel dokunulmazlığın finalinde ise Ayşe ve Adem karşı karşıya geldi. Adem'i yenmeyi başaran Ayşe, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı, Adem'in adını söylediği Ayşe olmuştu.

İkinci dokunulmazlığı kazanan Ayşe ise, eleme adayı olarak Nagihan'ın ismini söyledi.



Survivor'da elenecek isim Dominik'te son halk oylamasının sonuçlarına göre belli olacak.



