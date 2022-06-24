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  4. Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? 23 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? 23 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

24.06.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük finale hazırlanan Survivor All Star'ın 23 Haziran Perşembe ekrana gelen son bölümünde bireysel dokunulmazlık ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da son 6'ya kalan yarışmacılar, İstanbul'daki büyük finale adlarını yazdırabilmek için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise haftanın 2. eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? 23 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için heyecan dolu oyunlarda kıyasıya mücadele gösterdi. Bireysel dokunulmazlığın finalinde ise Ayşe ve Adem karşı karşıya geldi. Adem'i yenmeyi başaran Ayşe, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı, Adem'in adını söylediği Ayşe olmuştu.

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İkinci dokunulmazlığı kazanan Ayşe ise, eleme adayı olarak Nagihan'ın ismini söyledi.

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Survivor'da elenecek isim Dominik'te son halk oylamasının sonuçlarına göre belli olacak.

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survivor
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