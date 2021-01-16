Survivor Çağrı kimdir? Survivor’da dil çıkarma tartışması! Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Survivor 2021’in 6. bölümü birbirinden dikkat çekici anlara sahne oldu. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında merak uyandırdı. Oyunda gönüllüler takımından Steven’in dil çıkartarak sevinç gösterisinde bulunması, ünlüler takımından Survivor Çağrı Atakan’ı kızdırdı. Steven’in davranışına “Dilin içeride duracak” şeklinde yanıt veren Çağrı ile ilgili televizyon izleyicileri tarafından araştırma yapılıyor. Peki, Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SURVIVOR ÇAĞRI KİMDİR?

Yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Survivor Çağrı Atakan Eda Taşpınar’ın eski sevgilisi. Sporcu kimliğiyle de bilinen ünlü yarışmacı aynı zamanda oyunculuk yapıyor. Ünlü isim, 1981 yılında Ankara’da doğru. Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan ünlü isim, İstanbul’da yaşıyor ve dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarına devam ediyor. Şu anda 40 yaşında olan ünlü isim, çocukluğundan beri basketbol oynadığını ve boks ile ilgili olduğunu belirtiyor. Survivor Çağrı’nın boyu 1.85 metre kilosu ise 79’dur.