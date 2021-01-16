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Survivor Çağrı kimdir? Survivor’da dil çıkarma tartışması! Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

16.01.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Survivor Çağrı kimdir? Survivor’da dil çıkarma tartışması! Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Survivor’ın bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün tanımında gönüllüler takımından Steven ile ünlüler takımından Çağrı Atakan’ın tartışması merak uyandırdı. Birbirinden çarpıcı anlara sahne olan yeni bölümle ilgili olarak Survivor Çağrı kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Survivor Çağır Atakan hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler...

Survivor 2021’in 6. bölümü birbirinden dikkat çekici anlara sahne oldu. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında merak uyandırdı. Oyunda gönüllüler takımından Steven’in dil çıkartarak sevinç gösterisinde bulunması, ünlüler takımından Survivor Çağrı Atakan’ı kızdırdı. Steven’in davranışına “Dilin içeride duracak” şeklinde yanıt veren Çağrı ile ilgili televizyon izleyicileri tarafından araştırma yapılıyor. Peki, Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

survivor steven çağrı

Survivor 2021'de ilk kavga! Survivor 6. bölümde Steven Salam'ın dil çıkarması Çağrı Atakan'ı çıldırtıyor!Survivor 2021'de ilk kavga! Survivor 6. bölümde Steven Salam'ın dil çıkarması Çağrı Atakan'ı çıldırtıyor!

SURVIVOR ÇAĞRI KİMDİR?

Yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Survivor Çağrı Atakan Eda Taşpınar’ın eski sevgilisi. Sporcu kimliğiyle de bilinen ünlü yarışmacı aynı zamanda oyunculuk yapıyor. Ünlü isim, 1981 yılında Ankara’da doğru. Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan ünlü isim, İstanbul’da yaşıyor ve dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarına devam ediyor. Şu anda 40 yaşında olan ünlü isim, çocukluğundan beri basketbol oynadığını ve boks ile ilgili olduğunu belirtiyor. Survivor Çağrı’nın boyu 1.85 metre kilosu ise 79’dur.

survivor 2021

SURVIVOR ÇAĞRI ATAKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Televizyon izleyicileri tarafından ünlü yarışmacının hangi dizilerde oynadığı da araştırılıyor. 2007 yılında ilk defa Arka Sıradakiler dizisinde rol alan oyuncu ardından bir süre dizi oyunculuğuna ara vererek tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 senesinde ise ekranların reyting rekorları kıran dizisi Çukur’da Remzi karakterine hayat verdi. Oyuncu, 2018 yılında ise Şahin Tepesi adlı dizide Yılmaz karakterini canlandırdı.

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