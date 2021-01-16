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Survivor 2021'de ilk kavga! Survivor 6. bölümde Steven Salam'ın dil çıkarması Çağrı Atakan'ı çıldırtıyor!

16.01.2021 00:38 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021'de ilk kavga! Survivor 6. bölümde Steven Salam'ın dil çıkarması Çağrı Atakan'ı çıldırtıyor!

Survivor 2021'in 16 Ocak Cumartesi ekrana gelecek olan 6. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler güce dayalı oyunu kazanmak için müthiş bir mücadele sergileyecek. Gönüllülerden Steven'in oyun sırasında dil çıkartarak sevinç yaşaması ise ünlülerden Çağrı Atakan'ı çileden çıkarıyor. Oyun alanı karışırken Survivor'daki ilk kavga da yaşanıyor. Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın ise gönüllüler takımını oyunu çıkmaza sokmakla suçlaması ise dikkat çekiyor.

Survivor 2021'in yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir isim ise elemeye kalacak.

Survivor'ın 6. yeni bölüm fragmanında ise ünlüler ve gönüllüler arasındaki şok kavga dikkat çekti. Oyun sırasında gönüllülerden Steven'in dil çıkartarak yaptığı sevinç gösterisi ünlüler takımından Çağrı Atakan'ı kızdırıyor.

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Steven'in üzerine yürüyen Çağrı "Dilin içeride duracak" diye bağırıyor. Steven'in da karşılık vermesiyle oyun alanı karışıyor. Takım arkadaşları Çağrı'yı güçlükle durdurmaya çalışıyor.
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Diğer yandan ise dokunulmazlık oyunu sırasında Acun Ilıcalı'nın gönüllüler takımının yanına gelerek uyarması dikkat çekiyor.

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Ilıcalı "Sizin amacınız oyunu çıkmaza sokmaksa, altınız birden 'Bileğimiz ağrıyor' deyin mesela" sözleriyle gönüllüler yarışmacılarına tepki gösteriyor.


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