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Survivor Cemal Can Canseven hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Survivor Cemal Can ağlayarak itiraf etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 01:39 | Son Güncelleme

Cemal Can Canseven, Survivor 2020'nin 18 Haziran Perşembe ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde hayat hikayesini anlattı. Survivor'daki toplu sms oylaması sırasında Acun Ilıcalı'nın söz verdiği Cemal Can Canseven, İzmir'de başlayıp İstanbul'a taşınan hayat hikayesini anlatırken ağlamaya başladı. 25 yaşındaki Cemal Can, hayatında değerini bilmediği insanlar olduğunu ve bu yüzden kendisine kızdığını anlatırken zor anlar yaşadı. İşte Survivor Cemal Can'ın kendi ağzından hayat hikayesi.

Survivor Cemal Can Canseven hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Survivor Cemal Can ağlayarak itiraf etti!

Survivor 2020 yarışmacıları, 18 Haziran Perşembe ekşamı büyük oylama öncesi son kez ada konseyinde toplandı ve hayat hikayelerini anlattılar. Survivor Cemal Can hayat hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğulan Cemal Can, zaman zaman konuşamadı ve 'Yapamıyorum' dedi. Acun Ilıcalı ise "Seni çok üzecekse anlatmak zorunda değilsin. Seni rahatsız etmeyecek taraflarını anlatabilirsin" şeklinde konuştu.

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"ŞİŞMAN BİR ÇOCUKTUM AMA 3 AYDA 15 KİLO VERDİM"

Survivor'ın başarılı yarışmacısı Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi. Çocukken şişman ve tatli bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi. Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" dedi.

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CEMAL CAN ESKİ DOSTLARINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İstanbul'daki eski dostlarına zamanında yeterince değer vermediğini itiraf eden Cemal Can bunları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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Ağladığı için zaman zaman konuşmasına ara vermek zorunda kalan Cemal Can'a takım arkadaşları Nisa ve Yasin destek oldu.

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"HAYATIMA DEĞİŞİK BİR YÖN VERECEĞİM"

Hayat hikayesini anlatmaya devam eden Cemal Can Canseven şunları dile getirdi:

"Çok değişik insanlarla tanıştım. Onlara karşı güzel bakamamışım olabilirim. Onlar beni üzmüş olabilirler. Fakat hayatımı ilerletmemde bana fikir veren insanlar oldu. Şimdi döndüğümde 'İyi ki o insanlar hayatıma girdi' diyebiliyorum. Fakat o zaman demediğim için pişmanlık duyuyorum. Şu an geriye baktığımda, o insanların o zaman değerini bilmek gerekiyormuş. Kendime kızgınlığım bu yüzden. Buraya gelmeden önce bir çoğuyla görüşmüyordum. Ama Survivor'daki dönemim boyunca değerlerini çok iyi anladım. Buradan çıktıktan sonra hayatıma değişik bir yön vereceğim. Dışarıdaki insanların değerini bilmemi sağladı burası"

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"BİR SURVIVOR KARAKTERİNE BENZİYORUM AMA..."

Survivor'ın çocukluk hayali olduğunu açıklayan Cemal Can, "Yeri geldi düştüm ama baktığımda 'İyi ki düşmüşüm' dediğim oldu. Burası da çocukluk hayallerimden biriydi. Belki dışarıdan Survivor karakterine benzer bir karakterim yok. Ama içimde farklı bir duygular vardı onları yaşatmak istiyordum. Takım sporu yapmak istiyordum ama hep eğitime yöneltildim. Burada bu duyguları yaşama fırsatım oldu" dedi.


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