Survivor Cemal Can Canseven hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Survivor Cemal Can ağlayarak itiraf etti!

Survivor 2020 yarışmacıları, 18 Haziran Perşembe ekşamı büyük oylama öncesi son kez ada konseyinde toplandı ve hayat hikayelerini anlattılar. Survivor Cemal Can hayat hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğulan Cemal Can, zaman zaman konuşamadı ve 'Yapamıyorum' dedi. Acun Ilıcalı ise "Seni çok üzecekse anlatmak zorunda değilsin. Seni rahatsız etmeyecek taraflarını anlatabilirsin" şeklinde konuştu.

"ŞİŞMAN BİR ÇOCUKTUM AMA 3 AYDA 15 KİLO VERDİM"

Survivor'ın başarılı yarışmacısı Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi. Çocukken şişman ve tatli bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi. Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" dedi.