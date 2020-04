Survivor Cemal Can hakkında bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! Sakal sevmiyor...

Yarışma öncesi sosyal medya platformlarında yüksek takipçi sayısı olan Cemal Can'ın Survivor 2020 sonrasında da takipçi sayısı hızla yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Bazı insanlara kanınız birden ısınıverir, 'şeytan tüyü var bunda' dersiniz ya, işte Cemal Can tam da bu tanıma uyan bir profil.

Cemal Can Nereli, Kaç Yaşında, İsmini Kim Koymuş?

"Cemal" isminde manevi sebeplerden ötürü annesi ısrarcı oluyor, aslında babasının babasının ismi. "Can" ismi ise, babasının fanatik Fenerbahçe taraftarı olmasından dolayı, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Can Bartu'dan kaynaklanıyor. Kendisi de Fenerbahçeli olan Cemal Can, çocukluk döneminde yaklaşık 4 sene Fenerbahçe'de top koşturmuş. 25 Mayıs 1995 İzmir doğumlu, lise öğreniminden sonra İstanbul'a gelmiş. İzmir'den İstanbul'a gelme amacı ise model olmak istemesi. İstanbul'a geldiğinde 120 kg olan Cemal Can, haftada en az 4 gün yaptığı spor ile kısa sürede fit bir görünüm yakalamış. Surviver 2020 parkurlarındaki hızlı performansıyla bu kendini belli ediyor zaten.

Cemal Can Nerede Okuyor? Ne iş Yapıyor?

2013 senesinde kazandığı Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümü ile İstanbul serüveni başlamış. Her konuda ailesinin rızasını önemseyen Cemal Can, ailesinin desteği ile DJ olabilmek için, üniversite eğitimini dondurup 6 ay DJ'lik kursuna devam etmiş. Eğitim sonrası İzmir'de, arkadaşlarının yönlendirmesiyle bir gece kulübünde DJ'lik yapmaya başlamış. Halen Yeditepe Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi. Yani Cemal Can, 7 yıldır 2. sınıfda okuyor, fakat okulunu bitirmeye kararlı...