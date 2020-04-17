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Survivor Cemal Can'ın eski hali olay oldu! 'Eski şişmanların...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 09:20 | Son Güncelleme

Survivor 2020'ye damga vuran yarışmacılardan Cemal Can Canseven'in eski hali sosyal medyada olay oldu.

Survivor 2020'nin sempatik yarışmacılarından Cemal Can Canseven eski haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi olan Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven, son günlerin en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Geçmiş yıllarına ait bazı kareleri de paylaşan Canseven, kilolu dönemlerine ait bir kareyi de, "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notuyla paylaşmıştı.

Sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic'le yakın arkadaş olan Cemal Can, Survivor'da verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Yarışma boyunca 12 kilo veren Can eski haliyle de olay oldu.

Bazı takipçileri Canseven'in estetik yaptırdığını savundu bazıları ise sadece kilo verdiğini söyledi.


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