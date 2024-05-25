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NATO üyesi Polonya'dan sınır güvenliği hamlesi! "Tarihteki en büyük operasyon" diyerek duyurdular! İHA ordusu kuruluyor

25.05.2024 19:19
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NATO üyesi Polonya, Rusya'ya karşı sınır güvenliğini güçlendirmek üzere harekete geçti. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkenin doğu sınırında güvenliği güçlendirecek tarihteki en büyük operasyona başlayacaklarını belirterek, insansız hava aracı (İHA) ordusu kuracaklarını söyledi.

NATO üyesi Polonya'dan sınır güvenliği hamlesi! "Tarihteki en büyük operasyon" diyerek duyurdular! İHA ordusu kuruluyor

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 11. Malopolska Bölgesel Savunma Tugayı yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Doğu Kalkanı” planı kapsamında ülkenin doğu sınırının güçlendirilmesine ilişkin bilgi verdi.

Bunun Polonya'nın doğu sınırında güvenliği güçlendirmeye yönelik tarihteki en büyük operasyon olacağını ve savunma sistemleri ile modern ekipmanların kullanılacağını belirten Kosiniak-Kamysz, "İnsansız hava aracı (İHA) orduları kuruyoruz. İnsansız hava araçları hava, kara, deniz ve denizaltı birimleri olmak üzere silahlı kuvvetlerin her kolunda olacak” dedi.

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POLONYA, LİTVANYA, LETONYA VE ESTONYA'DAN 'BALTIK HATTI'

Hiçbir sınırda 1945'ten bu yana bu tür savunma sistemlerinin olmadığını vurgulayan Kosiniak-Kamysz, doğu sınırının güçlendirilmesi kapsamında Litvanya, Letonya ve Estonya ile birlikte "Baltık Hattı" oluşturacaklarını söyledi. Hibrit saldırılarla mücadeleye değinen Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, siber saldırılar dahil olmak üzere Polonya devletine karşı yürütülen sabotaj eylemleriyle mücadele için 2 milyar zloti (yaklaşık 500 milyon Euro) tahsis ettiklerini bildirdi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Polonya
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