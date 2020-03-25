Survivor Ceyhun kimdir? Survivor 2020'den elenen Ceyhun Uzun kaç yaşında ve nereli? Survivor Ceyhun hakkında bilgiler

Survivor 2020 yarışmasından elenen isim Ceyhun oldu. Survivor'a veda eden Ceyhun'u ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları alkışlarla uğurladı.

Survivor'dan elenen Ceyhun veda konuşmasında ise, "Çok güzel günler geçirdim. Hayatta o kadar günler geçirdim ama Survivor başka bir şey. Hayat bir kitap gibi. İnşallah Türk halkının gönlünde yarışçı bir baba olarak bir sayfa bırakmışımdır. Size de beni buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. 2017’de en hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak, 2018’de en hızlı maratonu 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak, 2019’da ise en hızlı maratonu 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak başarılar elde etti.

İngiltere’de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri bulunan Uzun, Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu da koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry’nin Kensington sarayına davet edildi. 2 kez bisiklet turuna çıkan Uzun, ilkini Londra’dan Paris'e 24 saatte tamamladı, ikincisini ise Londra’dan Brugge’a 22 saatte tamamladı.