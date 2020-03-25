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Survivor Ceyhun kimdir? Survivor 2020'den elenen Ceyhun Uzun kaç yaşında ve nereli? Survivor Ceyhun hakkında bilgiler

DİZİ HABERLERİ  | 25.03.2020 02:59 | Son Güncelleme

Survivor 2020 gönüllüler takımında son elenen isim Ceyhun Uzun oldu. İngiltere'de yılın polisi seçilen Ceyhun, hayat hikayesi ve efendi kişiliğiyle Survivor'da damga vurdu. Maraton koşucusu olan Survivor Ceyhun Uzun hayat hikayesiyle de dikkatleri çekmişti. Kızını kanserden kaybeden Ceyhun Uzun, Survivor'da anlattıklarıyla herkesi etkilemişti. Peki Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Ceyhun Uzun hakkında bilgiler.

Survivor Ceyhun kimdir? Survivor 2020'den elenen Ceyhun Uzun kaç yaşında ve nereli? Survivor Ceyhun hakkında bilgiler

Survivor 2020 yarışmasından elenen isim Ceyhun oldu. Survivor'a veda eden Ceyhun'u ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları alkışlarla uğurladı.

Survivor'dan elenen Ceyhun veda konuşmasında ise, "Çok güzel günler geçirdim. Hayatta o kadar günler geçirdim ama Survivor başka bir şey. Hayat bir kitap gibi. İnşallah Türk halkının gönlünde yarışçı bir baba olarak bir sayfa bırakmışımdır. Size de beni buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. 2017’de en hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak, 2018’de en hızlı maratonu 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak, 2019’da ise en hızlı maratonu 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak başarılar elde etti.

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İngiltere’de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri bulunan Uzun, Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu da koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry’nin Kensington sarayına davet edildi. 2 kez bisiklet turuna çıkan Uzun, ilkini Londra’dan Paris'e 24 saatte tamamladı, ikincisini ise Londra’dan Brugge’a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey Kıbrıs’ta 2019 yılında gerçekleştirdi. 2017 yılında eşiyle birlikte Londra’da Tanyel's Smile (Tanyel'in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel’i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC’de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

CEYHUN UZUN: "KIZIMI KEMİK KANSERİNDEN KAYBETTİM"

Survivor'daki röportajda yaşadıklarını anlatan Ceyhun Uzun, "2013 yılında çok büyük travma yaşadım. Kız çocuğum kemik kanserine yakalandı. Uzun bir mücadeleden sonra 2016'da onu kaybettik. Bunalıma girdim. Girdiğim bunalımdan kendim çıktı ve koşmaya başladım. İngiltere'de 3 dünya rekorum var. Avustralya, Berlin ve İngiltere'de maraton koştum. 2018 yılında İngiltere'de yılın polisi seçildim" dedi.


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