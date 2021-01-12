Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 11 Ocak Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye’nin son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler, Survivor’ın en önemli oyunlarından biri olan dokunulmazlığı kazanmak için tüm güçleri ile yarıştı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

11 Ocak 2021 Pazartesi günü ekrana gelen Survivor 3. bölümde yarışmacılar, ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunu kazanan takım, adada kullanabilecekleri çok faydalı olacak bir alet takımı kazanacaktı. Nehire kurulan parkurda çok yorucu bir ödül oyunu oynandı. İki takım da oyuna çok hırslı başladı. Karşılıklı alınan sayılar 5-5'e kadar devam etti. Bu skordan sonra gönüllüler, üst üste aldıkları sayılar ile farklı açtı. Ve oyunun sonunda gönüllüler takımı, 10-5 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu.

SURVİVOR’DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Dokunulmazlık oyununda seçme avantajını ünlüler kazandı. İki takım da kritik bir dokunulmazlık oyunu için varlarını yoklarını ortaya koydu. Yarışmacılar arasında müthiş mücadeleler ekrana gelirken kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise ünlüler oldu. Ünlüler takımı oyunu 10-8'lik skorla kazanmayı başardı.