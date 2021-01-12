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Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu diskalifiye mi olacak? Survivor 2021'de Sultan Reşit'in sakatlığı nedir?

12.01.2021 01:37 | Son Güncelleme:
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Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu diskalifiye mi olacak? Survivor 2021'de Sultan Reşit'in sakatlığı nedir?

Survivor 2021'de gönüllüler takımında yarışan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu oyun sırasında sakatlık yaşadı. Survivor'daki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı da Sultan Reşat Hacıahmetoğlu'nun ayağında kırıklar olduğunu söyledi. Ilıcalı, Sultan Reşat'ın yarışmaya devam edememe ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Peki Survivor Sultan Reşat diskalifiye mi olacak?

Survivor gönüllüler takımında mücadele eden Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, ödül oyununda sevinç yaşarken sakatlandı. Survivor 2021'in son bölümündeki ada konseyinde ise Acun Ilıcalı, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu'nun sakatlığı hakkında bilgi verdi

"AYAĞINDA KIRIKLAR VAR"

Ilıcalı, Sultan Reşat'ın sakatlığının ciddi durumda olduğunu açıkladı. Ayağında bazı kırıklar olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı "Ayağında kırık ve tarak kemiğinde olma ihtimalin var. Doktor Metin Kuş'un dediğine göre tahminimizden daha ciddi sakatlığın var. Yarışmaya devam edemeyebilirsin. Normal kırığın iyileşmesi gibi olmayabilir dediler. Oynak bir yerde kırık. Ayağındaki morartıya bakarak 'Yarışmadan alabiliriz' dedi doktorumuz. Bu doktorlarımızın yapacağı son tetkikler sonrasında ortaya çıkacak" dedi.

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Survivor Reşat ise yarışmaya devam etmek istediğini söyledi ve gözyaşlarını tutamadı. Survivor Reşat hakkındaki diskalifiye kararı ilerleyen günlerde belli olacak.

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SURVİVOR SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

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2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

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